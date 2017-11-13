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Видеофакт: Дешевая хурма спровоцировала давку в минском супермаркете

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  • 13.11.2017, 20:02
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Фото: gippo.by

Покупатели давились за дешевой хурмой в минском супермаркете «Гиппо».

В супермаркетах «Гиппо» в течение двух дней — 13 и 14 ноября — проходит акция «2 по цене 1». То есть, за ту же цену можно приобрести или два товара, или, заплатив за один, приобрести два килограмма фруктов или крупы, передает nn.by.

Такое предложение вызвало давку в одном из магазинов сети. Покупатели стали давиться за дешевую хурму, которую выставили по акции — цена составила 1,69 рубля за килограмм.

Видео опубликовал в своем «Фейсбуке» минский фудхантер Павел Крамарь.


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