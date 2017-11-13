Белорусские самбисты привезли 12 медалей с чемпионата мира 13.11.2017, 20:14

За титул чемпиона в спортивном и в боевом самбо сражались представители 90 стран.

42-й чемпионат мира по самбо проходил с 10 по 12 ноября в арене «Айсберг» в Сочи. За титул чемпиона в спортивном и в боевом самбо сражались представители 90 стран, передает БелТА.

Сборная Беларуси завоевала 12 медалей. Золотыми чемпионками мира стали Татьяна Мацко (весовая категория 64 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг).

Серебряные медали привезли Анжела Жилинская (68 кг), Екатерина Прокопенко (60 кг), Ольга Намазова (72 кг), Степан Попов (74 кг) и Евгений Алексиевич (82 кг).

Обладателями бронзовых медалей стали Лейла Аббасова (48 кг), Марина Жарская (52 кг), Александр Кокша (68 кг), Вае Тутхалян (62 кг) и Тимофей Емельянов (82 кг).

В общекомандном медальном зачете женская сборная Беларуси с семью медалями (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы) заняла второе место, уступив только россиянкам, у которых на одну награду больше (5, 1, 2). Третье место у спортсменок Украины - 4 (1, 1, 2).

Следующий чемпионат мира по самбо пройдет через год в итальянском Милане.