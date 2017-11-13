Сослуживцы Коржича получают угрозы в соцсетях 14 13.11.2017, 20:28

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Александр Коржич

Друзья погибшего в Печах солдата ведут альтернативное расследование.

Последнее официальное сообщение Следственного комитета в деле гибели Александра Коржича датировано 1 ноября. Тогда говорилось о 10 обвиняемых и еще 5 подозреваемых. Все обвиняемые проходят по статьям о злоупотреблении властью и мошенничестве. Обвинения в убийстве или доведении до самоубийства по-прежнему никому не предъявлены, пишет «Радыё Свабода».

«У нас пока новостей никаких нет, - говорит сестра Александра Коржича Виолетта. - С результатами экспертизы не знакомы пока. Собираемся ехать в Минск, надеемся увидеть ее результаты. Экспертиза для нас сейчас самое важное».

Речь о результатах обследования тела погибшего солдата. 27 октября председатель СК Иван Носкевич сообщил, что на теле Коржича не было найдено ни одного повреждения, кроме странгуляционной борозды. 6 ноября в группе «ВКонтакте», посвященной расследованию смерти Коржича, появились фотографии тела, сделанные родными Коржича. Публикация вызвала волну комментариев, на снимках видно и другие повреждения. СК называет их «посмертными изменениями».

Родные и друзья Александра Коржича рассказывают, что следственные действия с ними активно проводились в первые дни, сейчас ситуация изменилась.

«В самом начале следствия меня опрашивали, велись действия. Но теперь больше ничего не происходит», - рассказывает друг Коржича.

«Встречались с новым следователем, но ...»

Дело второго погибшего в Борисове солдата Артема Бастюка закрыли и сразу возобновили вскоре после появления информации о смерти Коржича. Теперь им занимается центральный аппарат СК.

«Мы встречались с новым следователем. Он опросил нас, но потом больше ничего не происходило, - рассказывает мать погибшего солдата Татьяна Бастюк. - Больше нам никто не звонил, ни о чем нам не сообщал ».

Сейчас родные Артема Бастюка ждут новостей от следователя и признаются, что на перспективы дальнейшего рассмотрения дела о смерти сына смотрят довольно скептически.

Тем временем борисовская прокуратура рассматривает жалобу родителей Павла Старенкова, солдата срочной службы, который в феврале 2017 года был найден повешенным под Борисовом. Следствие признало случай самоубийством, однако родители не согласились с его результатами и в июле подали жалобу. Пока о результатах ее рассмотрения новостей нет.

Друзья Коржича ведут альтернативное расследование

Его ведут друзья Коржича. Через специальную страницу в социальной сети «ВКонтакте» они пытаются найти бывших сослуживцев Коржича, закончивших учебку и сейчас переводятся в другие части по всей стране.

«Друзья, в своем расследовании гибели Саши Коржича мы зашли в тупик, - говорится в их сообщении. - Люди, с которыми мы еще вчера говорили, удаляют страницы ВК, другие перестают отвечать на звонки. А у нас еще столько вопросов без ответов! Поэтому мы просим вашей помощи ... Нам нужны контакты родственников солдат, с которыми служил Саша. Скорее всего, с «учебки» в Печах их уже перевели в другие части, там им ничего не угрожает».

Однако на контакт с друзьями Александра Коржича уже бывшие его сослуживцы идут неохотно. По информации «Радыё Свабода», не получается поговорить даже с теми, кто входил в один танковый экипаж с погибшим солдатом. В дополнение некоторые из сослуживцев Коржича, которые согласились общаться с его друзьями, начали получать анонимные угрозы.

«Вот и подтвердились угрозы нашему другу, который помогает добиться правды! 13-го октября на его телефон поступило сообщение об угрозе убийства, а буквально на днях приезжали люди к его близким и расспрашивали, где наш друг находится», - говорится в группе «ВКонтакте », посвященной расследованию дела Александра Коржича.

В разговоре с «Радыё Свабода» друзья погибшего солдата подтвердили факт угроз, однако отказались раскрывать подробности.