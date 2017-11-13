Испания ищет доказательства российского следа в каталонском вопросе

Испания ищет доказательства российского следа в каталонском вопросе1
- 13.11.2017, 20:38
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РФ могла вмешиваться в кризис отношений Каталонии и Испании путем манипуляций в социальных сетях.
Правительство Испании проводит анализ и пытается установить, кто стоит за кампанией дезинформации, ориентированной на Каталонию, на фоне подозрений, что могут быть причастны Россия и Венесуэла.
Об этом заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедал, сообщает AP.
По словам министра, "многие действия происходят с российской территории", однако еще невозможно точно определить их источник. Она также добавила, что некоторые из них "повторяются с территории Венесуэлы".
Глава оборонного ведомства отказалась сказать, какое влияние может иметь дезинформация на региональные выборы в Каталонии, запланированные на 21 декабря, или насколько масштабной является кампания по распространению фейковых новостей.
Министр подчеркнула, что число фейковых новостей о Каталонии "меняется ежедневно, цифру определить невозможно".
Ранее сообщалось, что Россия могла вмешиваться в кризис отношений Каталонии и Испании путем манипуляций в социальных сетях.