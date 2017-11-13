За портрет Костюшко брестская художница получила диплом в Сиднее 1 13.11.2017, 21:15

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За звание лучшего в трех категориях боролись таланты из разных уголков мира.

Брестская художница Натали Шайон получила почетный диплом на международном творческом конкурсе, посвященном 200-летию со дня смерти Тадеуша Костюшко, передает zarya.by.

Список победителей был объявлен членами жюри в Сиднее. За звание лучшего в трех категориях боролись таланты из разных уголков мира: Аргентины, Ливана, Армении, Польши, Австралии, Беларуси, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Индонезии, Ирландии, Японии, России, Тайваня, Украины, Великобритании и США. Брестчанка отметилась в номинации «Графика».

На своей картине художница изобразила прославленного уроженца нашей земли задумчивым и серьезным. Тадеуш о чем-то размышляет, сидя в кресле в библиотеке и зажимая книгу в руках. Работа написана в светлых тонах и вызывает ощущения тепла и уюта. Такая подача – отличительная черта творчества Натали Шайон.

– Для меня очень важно делиться с миром любовью и вдохновением. С помощью картин я стараюсь дарить людям положительные эмоции, поднимать им настроение, – рассказала Натали. – Мир удивительно прекрасен, об этом важно помнить. Поэтому среди моих полотен вы не найдете тех, что вызывают уныние, горечь или агрессию.

Чаще всего наша героиня работает в жанре портрета. Первое, на что обращаешь внимание, глядя на ее картины – это живые глаза персонажей. Загадочные, глубокие, они таят в себе огромную палитру самых разнообразных эмоций и требуют заглянуть в них еще раз. Чуть реже центральными объектами полотен становятся животные: пушистые коты, могучие лошади и даже забавные обезьяны.

Светлое творчество брестской художницы уже не в первый раз находит отклик в сердцах белорусских и зарубежных ценителей искусства. Коллекционеры из Америки, Польши, России, Африки, Франции и других стран с удовольствием созерцают картины Натали Шайон в своих домах. К слову, с Африкой у брестчанки особая связь – более двух лет талантливая женщина проработала в Ливии, где оставила немало своих работ.

Натали – не только художница, но и востребованный дизайнер интерьера и модельер. Она умеет создать в любом доме атмосферу уюта, придумывает воздушные платья, занимается украшением витрин и свадеб. С легкой руки этого автора появляются и изысканные стилизованные венецианские маски.

Благодаря Натали Шайон появляются и другие изящные элементы декора: украшенные тонкими невесомыми линиями стаканы и кувшины, тарелки и кружки.

А еще художница работает в необычном жанре портретной куклы. Расписанные лица кукол обрамлены рельефными рамками и словно вот-вот оживут.

Почетный диплом, завоеванный в Сиднее, стал для художницы приятным сюрпризом. Но Натали Шайон не собирается останавливаться на достигнутом и с вдохновением творит дальше. А значит, вскоре мы снова услышим о достижениях нашей землячки.