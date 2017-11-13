Габор Пинтер: Папа Римский с большим вниманием следит за событиями в Беларуси 13.11.2017, 21:27

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Фото: AFP

10 ноября 2017 года Апостольский нунций в Беларуси, архиепископ Габор Пинтер был принят на аудиенции в Ватикане Папой Франциском.

В ходе встречи обсуждались различные вопросы, в том числе возможный визит понтифика в Беларусь, передает katolik.life.

- Могу подтвердить, что речь шла также и об этом. Мы много работаем, чтобы визит состоялся. Хочу попросить всех молиться в этой интенции, так как ситуация еще не совсем идеальна, но мы надеемся, что скоро этот момент наступит. Все этого хотят, мы все этого хотим, - добавил он.

По словам архиепископа Пинтера, аудиенция прошла в очень теплой и положительной атмосфере. Понтифик поразил своего дипломатического представителя глубоким знанием ситуации в Беларуси. «К моему большому восторгу, Папа очень хорошо проинформирован о Беларуси. Конечно, я знал об этом, так как уже в прошлом году мы с ним разговаривали, после моего назначения, и я имел возможность убедиться, что он хорошо разбирается. Но в этот раз он меня поразил тем, что его знания очень подробные и детальные. Он с большим вниманием следит за событиями в Беларуси», - сказал иерарх.