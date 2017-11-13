Пинский горисполком опубликовал список странных вакансий 7 13.11.2017, 21:42

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Пинская организация набирает работников на 0,1-0,2 ставки.

Управление по труду, занятости и соцзащите Пинского горисполкома опубликовало список вакансий, в котором работодатели предлагают работу более чем 530 претендентам, пишет media-polesye.by.

Есть в этом списке вакансии с минимальной зарплатой, например аккомпаниатор, бухгалтер или акушерка , которым предлагают 265 рублей в месяц. Требуются работники на зарплату в диапазоне от 300 то 500 рублей: геодезист, главбух, врач-специалист, грузчик. Есть целый ряд предложений для инженеров на оклад в 600 рублей. На зарплату более 800 рублей могут претендовать: замдиректора магазина, главный инженер, судебный медэксперт, заведующий аптекой, бетонщик.

Также в списке присутствует множество вакансий на неполный рабочий день, в основном это медицинские работники и врачи, которым предлагают от 0,25 до 0,5 ставки. В этом случае понятно, специалистов этих профессий не хватает, и они могут брать подработки по основному месту работы или по совместительству.

Но вот Филиал Брестского РУП электроэнергетики "Брестэнерго" Пинские электрические сети заявил сразу 15 вакансий, претендентам на которые предлагают поработать на 0,1-0,2 ставки. В основном требуются водители 4-5 разрядов, на автомобили грузоподъёмностью 4,5т.

Нормальное рабочее время в Беларуси 40 часов при пятидневной рабочей неделе. Получается, что, например водитель, принятый на работу на 0,15 ставки, будет работать 6 часов в неделю, или 72 минуты в день.

Секрет оказался в том, что таким образом водители Пинских электросетей получают «доплату» за выполнение работы электромонтёра. Специалисты электросетей пояснили, что это совершенно разные специальности, поэтому и оформляется дополнительная работа на неполную ставку, а информацию о «свободной» вакансии кадровая служба обязана предоставить в службу занятости.

Выходит, что из всего списка вакансий в Пинске, как минимум 15 изначально заняты.