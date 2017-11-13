Белорусы требуют защитить молодежь от БРСМ 3 13.11.2017, 21:51

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БРСМ ограничивает академические свободы и права студентов.

На сайте электронных петиций собирают подписи под обращением в Министерство образование: деятельность БРСМ противоречит уставу организации.

Как отмечают авторы обращения, Кодекс "Об образовании" запрещает деятельность организаций, преследующих политические мотивы и имеющих политические цели в учреждениях образования Республики Беларусь. А БРСМ является таковой организацией: например, союз молодежи собирал подписи за выдвижение кандидатов на пост президента Республики Беларусь, а также устраивал политические пикеты, пишет belaruspartisan.org.

- Организация активно сотрудничает с различными политическими объединениями и партиями, в частности партнёром БРСМ является организация “Левый фронт — Союз коммунистической молодежи” (Венгрия), “Коммунистическая молодёжь Греции” (KNE), “Союз революционной молодежи Сирии”. БРСМ является членом организации “Союз Комсомольских Организаций — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи” и активно сотрудничает с Коммунистический партией Беларуси, что также является политической деятельностью, - говорится в тексте обращения.

К слову, в докладе международной организации по правам человека “Human Rights Watch” отмечается, что БРСМ ограничивает академические свободы и права студентов.

Авторы петиции просят Минобразования принять все возможные меры к недопущению деятельности ОО “БРСМ” в учреждениях образования Республики Беларусь, с целью исполнения пункта 3 статьи 2 Кодекса Республики Беларусь “Об образовании” и защиты молодёжи от пагубного воздействия на них ОО “БРСМ”.

Ранее Charter97.org писал о том, как в этой организации работают тролли.