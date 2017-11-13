Кремль попал в ловушку 3 13.11.2017, 22:20

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Кремль угодил в ловушку, внеся в Совбез ООН проект резолюции по миротворцам на Донбассе.

Россия не настолько глупа, чтобы перекрасить военную технику в белый цвет и выдать свои войска возле границ Украины за миротворцев. Вместе с тем, Кремль угодил в ловушку, внеся в Совбез ООН проект резолюции по миротворцам на Донбассе. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия стянула в приграничные с Украиной районы военную технику, перекрашенную под миротворческие силы.

То, о чем сказал Турчинов, вообще не похоже на правду. Я не знаю, зачем он нагнетает обстановку. Может, секретарь СНБО хочет показать свою значимость. Может, хочет запугать общество. Потому что мы на усиление обстрелов и конфронтации на фронте не сильно реагируем – для нас к сожалению, это стало – на уровне цинизма – сухой статистикой: что обстрелы, что потери. Потому это может делаться исключительно из политических мотивов, чтобы удержать общество от конфронтации, от эскалации конфликта между властью и обществом. Скорее всего, заявление было сделано именно по этой причине.

Что касается РФ, то ее войска примерной численностью 20-30 тыс. как были сосредоточены вдоль нашей восточной границы, так и есть. В июле 2014 года, когда был сбит малайзийский самолет [Boeing 777 рейса MH17], у границ Украины в Ростовской области стояли колонны 15-го армейского корпуса миротворческих сил стран СНГ, который был переброшен тогда из Абхазии под нашу границу. Мы это все видели, были видео, фото и все остальное – сейчас ничего этого не наблюдается. Разведка ж не дремлет. Есть и простые граждане, которые снимают эшелоны с техникой и присутствие российской техники возле нашей границы. То есть нет никаких доказательств тому, что Россия стягивает к границе вооруженные силы и собирается их "перекрасить" под миротворцев ООН.

РФ не настолько глупа, чтобы перекрасить технику в белый цвет и написать "UN" – это международное обозначение миротворческих миссий ООН. Я не думаю, что Россия опустится до такого уж уровня. Это может повлечь за собой очень серьезные штрафные санкции, чего Россия больше всего сейчас боится.

С миротворцами идет большая игра, но она, как по мне, никак не связана со встречной резолюцией. Насколько я понимаю, США решили разыграть классический гамбит: они поймали РФ на том, что те согласились на миротворческий контингент на Донбассе. Для того, чтобы у России исключить вариант маневра, они попросили нас не подавать свою версию резолюции по миротворцам на Донбассе – если говорить о заявлении спецпредставителя по Украине Курта Волкера. И теперь США хотят начать диалог о миротворцах в Совбезе ООН и выдвигают встречное предложение: допустим, 20 тысяч.

Дьявол в деталях: если есть миротворческая миссия, никаких других вооруженных формирований быть не может. Ни "народных милиций", ни "ополченцев" – они разоружаются в первую очередь – ни иностранных армий, даже наши Вооруженные силы там не будут присутствовать. Состав миссии определяет сторона конфликта, то есть Украина. Россия отрицает свою причастность к этому конфликту. Получается, для РФ это абсолютно неприемлемые условия. Но Россия, согласившись с введением миротворцев на Донбасс и внеся в Совбез ООН собственный проект резолюции, загнала сама себя в угол. Ей теперь надо либо соглашаться, либо она в глазах всего мира будет выглядеть не совсем корректно в плане того, что она сама отказывается от собственных мирных инициатив в Совете Безопасности ООН. Вот в чем гамбит, на чем США поймали Россию.

Либо Россия будет обсуждать свою резолюцию, либо она не будет обсуждать ничью. Для нее наличие миротворцев на Донбассе – это конец конфликта, стопроцентный проигрыш в войне. Потом уже никто и не вспомнит о Минских соглашениях, если туда войдут миротворцы ООН и введут временные международные администрации, которые будут выполнять роль местных советов, и там начнется амнистия – фильтрация тех, кто принимал, а кто не принимал участия в военных преступлениях – и разоружение.

Россия в любом случае будет тянуть время. Нужно лишить ее пространства для маневра. Поэтому я не думаю, что будут обсуждаться две резолюции (по миротворцам на Донбассе, - прим.)