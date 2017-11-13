Белорусы смогут быстрее проходить украинскую границу 13.11.2017, 22:34

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Украинская таможня и пограничники уберут дублирование при вводе данных.

Государственная фискальная служба и Государственная пограничная служба Украины устранят дублирование во внесении информации в базы данных при проведении контрольных процедур. Это касается данных физических лиц (фамилия, имя, отчество, серия, номер паспорта) и транспортных средств (государственный регистрационный номер, государственная принадлежность, тип, марка, номер кузова), сообщил исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан.

– Процедура будет занимать гораздо меньше времени! Упрощение происходит благодаря тому, что таможенники и пограничники наладили более тесное сотрудничество и обмен информацией, - написал он на своей странице в Facebook.

Он также выразил уверенность в том, что данная оптимизация также уменьшит фактор человеческого воздействия при проведении контрольных процедур и приведет к минимизации коррупционных рисков.

Введение новой системы начнется в ближайшее время на пунктах пропуска «Новые Яриловичи» (граница с Беларусью) и «Краковец» (граница с Польшей).