Константин Райкин призвал поставить на место российского министра Мединского 13.11.2017, 23:06

Константин Райкин

Руководитель театра «Сатирикон» выступил с обращением к театральному сообществу, российской власти и зрителям.

Спустя год после знаменитой речи о цензуре на съезде Союза театральных деятелей художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в эфире «Дождя» вновь обратился к театральному сообществу, зрителям и власти с призывом «урезонить» министра культуры Владимира Мединского, который, по словам Райкина, «целенаправленно вредит театру». В 2017 году прокуратура приходила с проверками в театр уже шесть раз. Райкин уверен, что это — ответ министра на его прошлогоднее выступление.

«В течение всего года [в театре] идут прокурорские проверки. Одна, другая, они не выявили никаких серьезных нарушений. Там какие-то мелкие замечания, которые всегда бывают, но никаких серьезных нарушений они не выявили. А почему же тогда все-таки шесть этих проверок? Их причина — не желание навести порядок и дознаться до истины, то месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник, министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон». Просто вредит самым последовательным прицельным планомерным образом. Сейчас посягает на наше строительство: хочет его остановить, ему помешать. А остановить строительство и не дать этому театру въехать в свой дом, это значит его уничтожить. Сделать это в общем при его могуществе вполне не сложно сейчас. И это при том, что мы находимся в таком промежуточном состоянии»

«Я хочу обратиться к высоким властным инстанциям, которые находятся над министерством культуры. Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, злонамерено вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет, у этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой отечественной», — считает Райкин.

«Я думаю, что мои скромные заслуги они не меньше, а больше, чем заслуги этого начальника нравственности всей Руси, директора честности и доктора исторических и политических наук. Я думаю, что если мы всем миром, все вместе как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что будут благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения культуры», — полагает актер.