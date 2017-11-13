Власти заинтересовались кошельками банкиров 9 13.11.2017, 23:26

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Власти считают, что топ-менеджеры банков зарабатывают слишком много.

Топ-менеджеры банков зарабатывают слишком большие деньги, полагают власти Беларуси. Национальный банк страны собрал из финансовых учреждений информацию о зарплатах высшего руководства. Эти данные позже будут использованы во время совещания с Лукашенко, передает «Белсат». Почему в правительстве интересуются кошельками банкиров и возьмут ли их зарплаты на контроль?

Национальный Банк Беларуси собрал сведения о зарплатах, бонусах и премиях всех топ-менеджером коммерческих банков страны. Эксперты причиной таких мер называют озабоченность властей высокими процентными ставками по кредитам.

По мнению чиновников, если бы зарплаты банкиров были ниже, в Беларуси подешевели бы и кредиты.

«Процентные ставки клиентам банков, предприятиям и заводам определяются в первую очередь уровнем инфляции и финансовой стабильностью самих кредиторов. Прямой зависимости между уровнем заработной платы руководителя банка и процентной ставкой фактически нет», - говорит глава Нацбанка Бедаруси 1991-1995 годов Станислав Богданкевич.

Инициатива взять под контроль зарплаты топ-менеджеров банков ничего кроме популизма в себе не несет.

Но собранные данные будут использованы во время ноябрьского совещания с участием Лукашенко по вопросам деятельности банковской системы. Желание властей заново что-то отрегулировать уже не вызывает ни у кого удивления.

Вопрос только один, каким образом государство будет регулировать внутренние дела частных структур, которые имеют полное право как угодно распоряжаться собственными доходами?

«Я против такого в нашем правительстве и в нашего государстве, чтобы вмешиваться в том числе и в банковскую сферу, в частные банки. А что касается государственных банков, то пожалуйста, вы же собственники...», - говорит глава Нацбанка РБ 1991-1995 годов Станислав Богданкевич.

Как к этой инициативе властей относятся сами банкиры, мы спросили руководителя Ассоциации Белорусских Банков Александра Кучинского. Организация объединяет 25 отечественных банков и 11 финансовых учреждений связанных с банковским сектором.

«Если какие-то документы, или проекты нормативных документов обсуждаются с банковской средой, это делается через нашу ассоциацию, а то что вы сейчас мне сказали, я тоже сам утром увидел в электронных СМИ, больше никакой информации у нас нет, потому что этот материал через ассоциацию не проходил», - говорит глава Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский.

Александр Кучинский добавляет, что вопрос ограничения зарплат не поднимался среди членов Ассоциации. Странно, ведь во время недавнего совещания в Нацбанке, в котором приняли участие топ-менеджеры большинства отечественных банков разговор об этом велся. Именно там было предложено директивно ограничить зарплаты банкиров на уровне оклада главы правления белорусского Нацбанка.

По словам бывшего председателя учреждения Надежды Ермаковой, три года назад ее заработок на этой должности составлял около 2000 долларов в месяц, или 24 тысячи долларов в год. Для сравнения, когда с инициативой ограничить выплаты банкирам выступили в России, звучала цифра не более 5 миллионов долларов в год.

Разница в 200 раз! Понятно, что свои зарплаты белорусские банкиры так просто не отдадут.

«Не исключены различные схемы, когда руководители банков будут получать доплаты нелегально, или будут их получать за пределами страны и не будут платить с них налоги. Кстати, в банковском бизнесе эти схемы реализуются наиболее просто», - говорит старший аналитик «ALPARI» Вадим Иосуб.