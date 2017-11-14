Мэй – Путину: Мы знаем, что вы делаете 14.11.2017, 7:34

Фото: Alexei Druzhinin/AFP

Премьер Британии заявила, что у России не получится посеять раздор на Западе.

Незаконные действия России угрожают международному порядку. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 13 ноября на ежегодном торжественном обеде в Гилдхолле в Лондоне, сообщила ее пресс-служба.

Она напомнила, что Россия аннексировала Крым, развязала конфликт на Донбассе, неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила киберкампании по вмешательству в выборы.

Премьер считает, что Кремль хочет "посеять раздор на Западе".

"Поэтому у меня очень простое послание для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это не удастся. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран к альянсам, которые связывают нас", – заверила Мэй.

При этом она отметила, что Великобритания и ее союзники "не хотят возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации".

Мэй анонсировала визит министра иностранных дел Бориса Джонсона в Москву в декабре, пишет "Русская служба Би-би-си".

"Сильная и процветающая Россия, играющая по правилам, – в интересах Соединенного Королевства, Европы и всего мира", – резюмировала глава правительства.

27 января Мэй, выступая с речью на съезде Республиканской партии в США, отметила, что когда дело касается России, имеет смысл следовать примеру экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, который во время переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачевым использовал поговорку "доверяй, но проверяй".

В отношениях с главой РФ Владимиром Путиным Мэй посоветовала президенту США Дональду Трампу "сотрудничать, но быть осторожным".