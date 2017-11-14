Италия впервые за 60 лет пропустит чемпионат мира по футболу 2 14.11.2017, 7:44

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Фото: twitter.com/EuroQualifiers

За всю историю итальянцы пропустили только два первенства.

Ответный матч между сборными Италии и Швеции завершился вничью 0:0. На своем поле шведы несколько дней назад выиграли со счетом 1:0, и по сумме двух матчей оказались победителями противостояния, сообщает rbc.ru.

Итальянцы имели значительное преимущество на протяжении всего матча — за 90 минут шведы смогли провести только несколько атак. Самый опасный момент был создан в первом тайме, когда Чиро Иммобиле вышел один на один с Робином Ольсеном и сумел протолкнуть мяч мимо вратаря, но шведов спас защитник, который успел мяч выбить.

Во втором тайме тренер итальянцев Джанпьеро Вентура перешел на игру в четыре нападающих, но итальянцы так и не смогли забить. На последние два угловых к воротам шведов пришел даже Джанлуиджи Буффон, но и он не смог помочь своим форвардам.

Сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира впервые с 1958 года. За всю историю итальянцы пропустили только два первенства.

«Мне жаль не себя, а весь итальянский футбол. Мы провалились в ситуации, которая важна на социальном уровне. Мне жаль не от того, что мое время уходит, а потому, что все заканчивается вот так. Те, кто играл в футбол, знает, какими тяжелыми бывают эти матчи. Мы не смогли показать себя с лучшей стороны. Мы не смогли создать моменты и забить. В матчах навылет все решают эпизоды, и эти эпизоды выиграли наши противники. Вина лежит на всех нас — козлов отпущения не будет. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Я ухожу из сборной Италии. Спасибо всем, кто разделил со мной все моменты этого замечательного путешествия», — сказал после матча Буффон.

Всего на данный момент известно 29 финалистов чемпионата мира в России. Помимо шведов, на первенство вышли Хорватия, Швейцария, Сенегал, Тунис, Марокко. Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия и Панама. Россия получила право сыграть в финале как хозяйка турнира.

Во вторник, 14 ноября, завершится отборочный турнир в Европе. Ответный матч проведут сборные Ирландии и Дании. Первый матч, который состоялся в Копенгагене, завершился нулевой ничьей.