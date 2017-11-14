Генерал Мэттис: США оставят свои войска в Сирии 14.11.2017, 7:59

1,162

Армия США необходима для создания условий по дипломатическому урегулированию.

Соединенные Штаты оставят свои войска в Сирии до прогресса в Женевском процессе по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис, сообщает liga.net.

"Мы не будем просто уходить прямо сейчас, до того, как прорежется Женевский процесс. И это не значит, что все там останутся", - сказал Мэттис.

Глава Пентагона отметил, что в настоящее время есть предпосылки для вывода только части американских войск с сирийской территории. По его словам, Вашингтон поставил перед собой задачу обеспечить создание условий для дипломатического решения конфликта и для этого проводится военная операция.

"Мы собираемся убедиться в создании хороших условий для дипломатического урегулирования (сирийского конфликта -ред.)", - подчеркнул он. "Не так, чтобы провести военную часть и затем сказать пока всему остальному", - добавил Мэттис.

Очередной раунд Женевских переговоров назначен на 28 ноября.

16 мая, когда начался шестой раунд переговоров в Женеве, было заявлено, что пять предыдущих раундов при поддержке ООН не дали конкретных результатов, а надежда на прорыв достаточно слабая.

11 ноября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились в кулуарах конференции Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме и обсудили решение конфликта в Сирии, а также заявили, что поддерживают мирное урегулирование конфликта в Сирии.

13 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уведомил США и Россию о том, что Израиль продолжит военные действия в Сирии, даже если эти страны договорятся о прекращении огня.