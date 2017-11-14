11 уловок, которые психологи используют в рекламе 1 14.11.2017, 8:19

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Что надо знать, чтобы уберечь себя от лишних покупок.

Мы привыкли не доверять рекламе и отмахиваться от вечных суперпредложений, про которые кое-что знаем. Но частенько мы переоцениваем свою способность к самоконтролю.

Мы не можем полностью избежать влияния рекламы, но если мы будем знать ее основные приемы манипуляции, то сможем уберечь себя от напрасных трат. AdMe.ru приводит примеры самых распространенных уловок рекламы.

Игра на неуверенности в себе

Фото: DIOR

Рекламе выгодно поощрять нашу неуверенность в себе. Она манипулирует внешностью моделей, меняя тела и лица, делая их идеальными и создавая у нас стойкое убеждение в том, что с нами что-то не так. Реклама сначала придумывает для нас проблемы, потом вдохновляет на борьбу с ними и напоследок предлагает нам волшебные средства решения проблем.

Использование эффекта толпы

Фото: KFC

На кого-то подействует призыв не отставать от всех, купить что-либо, потому что это выбрали миллионы людей по всему миру. А на кого-то — уверения в том, что он особенный и ему необходимо нечто особенное. Суперредкая и эксклюзивная штука. Удел избранных. И реклама использует оба этих призыва с завидной периодичностью.

Обращение к инстинктам

Фото: AXE

Секс продает и будет продавать всегда, пока существует этот сильнейший из человеческих инстинктов. Подавляющее большинство рекламных сообщений используют интимный подтекст. И это не только полураздетые красавцы и томные красавицы. Фразы из рекламы, такие как «райское наслаждение», «соблазняющий», «страстный дизайн», воздействуют на наши желания на подсознательном уровне.

Обещание здоровья и долгой жизни

Фото: Danone

Самые бесценные сокровища человека — это здоровье и жизнь. И реклама умело вызывает чувство, что производитель рекламируемого товара заботится о здоровье, о качестве жизни, об экологии, о будущих поколениях. Зеленые тона, приставки «эко», «био», «натур» и прочие хитрости убеждают человека доверять товару.

Рассказы о жизни простых людей

Фото: Libero

Реклама рассказывает о простых людях, об их нуждах, проблемах и решениях. Человек узнает в них себя и своих родных, и рекламируемый товар автоматически прописывается в подсознании как что-то родное и близкое.

Призыв обладать прогрессивными вещами

Фото: Apple

Реклама убеждает, что этот товар является вершиной совершенства, имеет невероятные новые свойства и совершенно космический дизайн, тем самым побуждая потребителя не отставать от прогресса, не быть старомодным. Кроме желания идти в ногу со временем и впереди своих друзей, человек испытывает любопытство, ведь обладать штукой прямиком из будущего очень интересно.

Использование стремления к идеалу

Фото: Venus

Идеал недостижим, и двигаться к нему можно бесконечно. Реклама знает про неутолимое стремление человека к идеалу и использует это, наделяя товары качествами, которые сделают вас «настоящей богиней», «желанным мужчиной», «тонким ценителем».

Обещание невероятной выгоды

Фото: Ikea

Реклама знает о нашей любви к «бесплатному сыру». Бонусы, подарки и распродажи — это то, мимо чего редкий человек может пройти спокойно. Люди не хотят упускать выгодную сделку, и рекламе остается только убедить людей в том, что предложение очень и очень соблазнительно. В ход идут некорректные сравнения цен, подарки сомнительной нужности и обещания вернуть разницу в цене, если покупатель не поленится найти такой же товар, стоящий дешевле.

Упор на материнский инстинкт

Фото: Libero

Счастливые малыши, которые больше не плачут, мамы, которые больше не устают, все улыбаются и все довольны этой штукой. Реклама убедительно рассказывает мамам, что данный товар — это именно то, что сделает малыша счастливым и здоровым. А какая мама откажется от такого?

Создание дефицита времени, спешки

Фото: Gloria-jeans

Часто реклама манипулирует временем, не давая человеку как следует обдумать решение. «Только сегодня!», «Количество товара ограничено!», «Успевайте!», «Только первым позвонившим достанется эта чудо-штука!» и т. д. При таком давлении определенный процент людей забывает спросить себя — а так ли нужна эта чудо-штука вот прямо сейчас?

Отсылка к ярким эмоциям и ассоциациям

Фото: Coca-cola

Человеческое восприятие подобно зеркалу — оно дает эмоциональный отклик на эмоциональное сообщение. Реклама вызывает чувства счастья и покоя, показывая теплое семейное общение, или чувство светлой грусти при демонстрации невосполнимой потери. Такие сообщения запоминаются лучше. Забавные персонажи в рекламе также играют роль эмоционального маяка: они становятся нашими друзьями, воспринимаются как близкие и родные. И это влияет на выбор продукта.

И что с этим делать?

Фото: Thomas Hawk

Реклама накрепко вплетена в нашу жизнь. Глупо тратить время и деньги в погоне за каждой из новых суперштук, появляющихся ежечасно. Но и патологически бояться попасть под влияние рекламы не стоит. Просто не забывайте про суть вещей — вы покупаете майонез, а не семейное счастье, или дезодорант, а не внимание всех встречных девушек. Дорогая сумка из той самой рекламы не добавит вам обаяния, а телефон создан для того, чтобы звонить. Зрите в корень, и будет вам счастье.