Комбайнер-передовик вернул деньги за солярку «сверх нормы» 16 14.11.2017, 8:30

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Лучший комбайнер страны, который оказался должен предприятию, доказал свою правоту.

О Дмитрии Чебурахине СМИ писали в середине сентября. 28-летний тракторист рассказывал, как намолотил 2500 тонн зерна и выбился в лидеры уборочной. Однако неожиданно у мужчины и еще нескольких его коллег получились «пережоги» топлива. Передовику выставили счет в 3,92 тысячи рублей.

— Я работал исходя из нормы 33,6 литра солярки на мото-час, а потом резко стало 27,7 литра. Вот и получилось, что я-то передовиком стал, но оказался должен еще три тонны топлива, — объяснял Дмитрий onliner.by и показывал расчетный листок за август, где в его зарплате уже были отминусованы 1685 рублей.

Сразу же после публикации в «Белоруснефть-Особино» началась внутренняя проверка. По словам Дмитрия, к ним приезжали на замеры и новая норма никак не вырисовывалась. Но из сентябрьской зарплаты деньги вычитать продолжили.

А 9 октября Чебурахин получил извещение о том, что 20 ноября его уволят в связи с прекращением контракта. Говорит, возмутился и еще больше был настроен доказать свою правоту.

— В конце концов я получил итоги проверки. Там написаны рекомендуемые нормы. И они значительно выше. К примеру, 35—36,7 литра на машино-час — это во время уборки, — объяснил тракторист. — Правда, это, конечно, рекомендуемые нормы. Но деньги все мне вернули, я ничего не должен предприятию. Контракт со мной продлили на 4 месяца. Говорят, что даже на областные дожинки попаду, я есть в списках, а как там будет потом, посмотрим.