Билл Гейтс купил за $80 миллионов землю для строительства «умного города» 14.11.2017, 9:32

Участок находится в 45 минутах езды от Феникса, столицы штата Аризона.

Одна из инвестиционных компаний Билла Гейтса приобрела участок земли в Аризоне для строительства «умного города». Покупка обошлась в $80 млн, сообщает KGW.com.

Участок находится в 45 минутах езды от Феникса (столицы штата Аризона), невдалеке от автомобильной трассы, ведущей в Лас-Вегас. Площадь будущего «умного города» составит около 10 тысяч га — в 3,5 раза меньше территории Минска.

Иллюстрация: YouTube / KGW.com

«В Бельмонте появится новое сообщество с коммуникациями и инфраструктурной основой для передовых технологий. Все это будет работать на базе высокоскоростных сетей, дата-центров, новых технологий производства и распространения, автопилотов и автономных логистических центров», — заявили в пресс-релизе компании Belmont Partners.

Около 18 процентов территории займут офисы, 5 процентов — школы. На оставшейся земле планируют построить до 80 тысяч жилых зданий. Впрочем, информации о сроках начала строительства пока нет.