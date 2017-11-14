Рэй Курцвейл: Люди и машины объединятся уже через 20 лет 14.11.2017, 9:57

Известный футуролог и консультант Google сделал прогноз по развитию искусственного интеллекта.

Руководитель разработки и гуру Google по искусственному интеллекту и футуристическим прогнозам Рэй Курцвейл считает, что до объединения человека с искусственным интеллектом осталось не более 20 лет, пишет The Next Web.

По мнению Курцвейла, уже в ближайшем будущем люди станут менее «биологическим»: следующим этапом развития человечества будет внедрение технологий в организмы. Речь не о металлических гибридах человека и роботов — скорее о встроенном в мозг чипе вместо смартфона в руках.

Футурист уверен, что «медицинские роботы попадут внутрь мозга и свяжут его кору с умным облаком» уже к 2029 году.

The Next Web отмечает, что к прогнозам Курцвейла стоит относиться серьезно: он делал уже сотни публичных предположений о развитии технологий и человечества, и 90 процентов из них оказались правдивы.

Эксперты наподобие Курцвейла уверены, что уже не существует ни одной области жизни человека, на которую не оказывал бы влияние искусственный интеллект. Зависимость от технологий зачастую сложно заметить, но она стремительно увеличивается. И сами границы «возможного» в части машинного обучения вс чаще будут переоценивать по мере развития технологии.