Сын Трампа опубликовал свою переписку с WikiLeaks 14.11.2017, 10:24

Дональд Трамп-младший

Фото: Carolyn Kaster / AP

Дональд Трамп-младший решил предупредить подозрения Конгресса.

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, обнародовал фрагменты своей переписки с сайтом WiliLeaks, сообщает rbc.ru.

Ранее отчет о контактах Трампа-младшего с WikiLeaks был передан конгрессу США среди других документов, однако отчет стал предметом утечки и был опубликован в журнале The Atlantic. Конгресс ведет расследование обвинений о вмешательстве России в выборы президента США и связи команды Дональда Трампа с Москвой.

«Здесь целая цепочка сообщений из переписки с @wikileaks (включая целых три моих ответа), которую один из комитетов конгресса США выбрал для утечки. Как иронично!» — написал сын президента США в своем Twitter.

В серии последующих твитов Трамп-младший приводит скриншоты переписки, которая главным образом состоит из вопросов к нему со стороны WikiLeaks.

Из опубликованных скриншотов следует, что WikiLeaks впервые обратился через Twitter лично к сыну Трампа в сентябре 2016 года. Портал сообщил ему о сайте putintrump.org, который был направлен против его отца. Трамп-младший ответил (с оговоркой «не для публикации»), что он не знает, кто стоит за созданием этого сайта, но попытается узнать и поблагодарил.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 ноября 2017 г.

В другом посте, от 3 октября 2016 года, содержалась просьба прокомментировать и по возможности продвинуть информацию о заявлении Хиллари Клинтон в адрес Джулиана Ассанджа, основателя WikiLeaks. Клинтон, которая тогда была соперницей Дональда Трампа-старшего в президентской гонке и, по данным опросов, лидировала со значительным отрывом, заявила тогда, что хотела бы уничтожить Ассанджа с помощью беспилотника. Еще в одном фрагменте речь шла о требовании опубликовать налоговую декларацию Трампа-старшего.

Как следует из опубликованных фрагментов и публикации The Athlantic, Трамп-младший на большинство обращений не ответил.

Адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас заявил изданию, что большинство документов, в том числе и эта переписка, было предоставлено конгрессу добровольно под гарантии конфиденциальности. «Отложив в сторону вопрос, кто и почему слил документы, предоставленные конгрессу на условиях конфиденциальности, мы с уверенностью заявляем, что у нас нет беспокойства ни по поводу этих документов, ни по поводу вопросов, которые они могут вызвать», — сказал Футерфас.

Сын президента США не первый раз сам публикует исходные материалы, утечки о которых стали поводом для скандалов в демократической прессе. В июле 2017 года он обнародовал в своем Twitter электронную переписку с PR-специалистом и бывшим репортером одного из британских таблоидов Робом Голдстоуном по поводу встречи с российским адвокатом Наталией Весельницкой, которая якобы обещала предоставить компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании в США.

Его отец, президент Дональд Трамп-младший, приветствовал стремление сына к открытости.