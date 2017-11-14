Москва встревожена бунтом регионов 10 14.11.2017, 10:54

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Фото: AP

В Россию возвращается «парад суверенитетов»?

Призрак «парада суверенитетов» тревожит не только федеральную вертикаль, но и либеральную тусовку, пишет издание afterempire.info.

«Медуза» опубликовала впечатляющий обзор, который перепечатывают и обсуждают на целом ряде ресурсов.

Издание сообщает, что «российские регионы один за другим начали предъявлять требования к Москве и прямо выражать недовольство «варягами», которые приезжают руководить, не зная местных реалий». Оно приводит целиком статью журналиста Андрея Перцева для Московского центра Карнеги.

Оказывается, «по сравнению с полной покорностью региональных властей в предыдущие 10–12 лет в России разгулялся настоящий парад суверенитетов. Губернаторы и депутаты, не стесняясь, ставят перед Москвой политические и экономические вопросы. Это раньше вертикаль власти перераспределяла в пользу центра налоги, перекраивала под себя избирательное и партийное законодательство, сковывала местные влиятельные группы дисциплиной «Единой России», отменяла выборы губернаторов и мэров — все это покорно сносили. Сейчас региональные власти не готовы мириться с новой экономической и политической экспансией Москвы. Они требуют не денег, они требуют самостоятельности и ссылаются на мнение народа. Регионы вспомнили, что Россия — федеративное государство».

Непонятно, почему в постановке подобного рода вопросов нужна какая-то «стеснительность» и что плохого в том, что региональные руководители напоминают о мнении народа и федеративности государства. Да и примеры, приведенные в публикации, весьма слабо напоминают какую-то «вольницу». Например, говорится о пресс-конференции главы Белгородской области Евгения Савченко (занимает этот пост с 1991 года). Срок его полномочий истекал. Но Савченко не сообщил, как другие, о своей отставке по воле Кремля, а заявил, что остается. Центр же на этом фоне «пытается подвергнуть запоздалой централизации Татарстан — регион со своей особой схемой взаимодействия с центром, обладавший большей автономией по сравнению с другими субъектами, вплоть до международных контактов. Республика до лета этого года имела федеративный договор с Москвой, который Кремль отказался продлевать».

Рассказывается о том, что местные руководители недовольны налоговой политикой Москвы. По намекам автора, они фактически шантажируют Кремль в преддверии предстоящих президентских выборов. Прося денег, они заявляют, что иначе не могут выполнить президентские указы. В качестве примера такой неслыханной фронды приводятся даже униженные просьбы администрации Карелии. Еще одной наметившейся линией противостояния в статье называют отношения региональных и муниципальных депутатов с варягами-назначенцами.

«Регионы подают голос» – резюмирует издание. Они объясняют федеральной власти, что «на ваши игрушки денег нет, мы уже не держимся. За этим утверждением маячит продолжение: а скоро не удержитесь и вы».

Похоже, слабые ростки недовольства региональных властных элит тревожат столичных авторов. Они считают, что центр уж слишком глушил высказывания «Хватит кормить Москву». Тональность текста явно тревожная, хотя по здравой логике такая симптоматика должна быть только обнадеживающей, если хочется видеть в перспективе устойчивую структуру государства, где регионы равны в своих правах и имеют самостоятельность. Однако москвоцентристов пугает даже малейший на нее намек. Ведь пока робкие попытки регионов заявить о себе напоминают скорее «бунты» в советское время, когда положена была «всеобщая явка на всенародные выборы». Случалось, жители дома, где не могли отремонтировать батареи, заявляли: не отремонтируете – не пойдем голосовать. И это помогало – начальство срочно принимало меры, ведь оно должно было обеспечить 99, 9-процентную явку на липовые «выборы», иначе можно было получить выговоры и положить на стол партбилеты. Подрыва системы при этом не происходило. Тем не менее, «Медуза» верно подметила, что еще недавно не были возможны даже такие «микробунты» со стороны послушных региональных властей.