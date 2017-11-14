Мать гомельского строителя о «дедовщине» на работе: Надо хлопцев воспитывать! 8 14.11.2017, 11:11

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Коллеги и родные гомельских строителей прокомментировали видео со строгим бригадиром и ремнем.

Бригадир СУ-107 «Гомельпромстрой» Людмила Байгот на прошлой неделе стала одной из самых обсуждаемых персон байнета. На видео женщина в бытовке проводит воспитательную беседу с опоздавшими на работу подчиненными: лупит ремнем, заставляет становиться на колени и ругается отборным матом.

Одни посчитали увиденное шуткой и постановкой, другие возмутились, но уточняют: стройка — это всегда нервы, как не сорваться, когда объект нужно срочно сдавать, а твои коллеги загуляли, пишет tut.by.

Тем более у СУ-107 всегда непростые объекты: АЭС в Островце, нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.

Про лужам и грязи десятки строителей СУ-107 «Гомельпромстрой» идут на обед в бытовки. Кто-то затягивается сигаретой, кто-то несет в руке каску, периодически разговор переходит на шутку:

— Где наши ремни? Быстро достали! На колени!

Раздается взрыв смеха. Скандальный ролик в Гомеле посмотрели еще неделю назад. Сразу его заметили строители и по цепочке стали пересылать родным, друзьям, знакомым. Теперь чуть что не так, сотрудники СУ-107 вспоминают про ремень.

— Мы нормальные люди! Нашли про что писать, — говорят строители, которые сейчас занимаются отделкой здания будущего IT-центра на Лепешинского в Гомеле.

Они заходят в бытовки, достают из пакетов собойки и уже через несколько минут раздается запах жареной картошки, вареной колбасы, соленых огурцов.

Сразу пытаются свести все разговоры в шутку, потом серьезно начинают рассуждать о зарплате, условиях трудах и тяжелых физических нагрузках. Когда речь заходит о бригадире Людмиле Байгот, коллеги начинают спорить.

— У нее вспыльчивый характер и лично я проработала с ней два месяца, не выдержала и ушла, — эмоционально говорит женщина-штукатур.

— А я считаю Люду адекватной, хорошим специалистом, — вступает в разговор еще один строитель. — То, что сняли на видео, произошло три года назад в Жлобине на вахте, когда строили дом. Нужно понимать, в каких условиях они там работают. 15 дней с 8 утра и до 8 вечера, живут по 7−8 человек в съемной квартире, один унитаз на всех и одна ванная. Это вечные недосыпы, нервы. Люда бригадир, в ее подчинении по 10−12 штукатуров, в основном молодые парни, попробуй за всеми уследи. А ведь за каждого она несет ответственность! Говорят, парни с видео всю ночь гуляли, пришли на работу с запахом, как тут за ремень не схватиться? Вы же сами видите, они смеются и выполняют все ее требования, значит, чувствуют себя виноватыми.

«Вахта — тяжелая работа, а получаешь рублей на 100 больше»

CУ-107 «Гомельпромстрой» считается одним из лучших строительных управлений в городе. Здесь работают сотни штукатуров, маляров, плиточников, которые занимаются отделкой объектов. Объекты по всей стране — АЭС в Островце, нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, Белгипс в Гатово, несколько объектов в Гомеле. О «выездных» на вахты строители говорят с некоторой завистью.

— Лично у меня маленькие дети. Как я могу уехать в Островец на две недели и оставить их одних? — объясняет молодая мама. Выездные, как правило, это молодые парни без семей и женщины, которые уже не привязаны к детям. Если строитель отработал две недели на вахте, следующие две недели у него выходные.

— Я работал в Островце, больше не поеду, очень тяжело. Встаешь рано, возвращаешься поздно, один магазин на всю округу, а нужно еще же что-то купить, приготовить поесть, отдохнуть, поспать. Ну, и по деньгам не ах. В Гомеле получаю 350 рублей, там 450−500 — рассказывает Денис.

Бригадир Людмила Байгот пришла в СУ-107 «Гомельпромстрой» семь лет назад. У женщины взрослый сын, поэтому сразу стала работать на вахте. Увы, когда мы приехали в Гомель, Людмила заболела и не смогла с нами встретиться.

— У нее взрывной характер порой, хотя сама по себе она нормальная женщина, — отмечают соседи Байгот из деревни Логуны Добрушского района.

Здесь живет бывший муж Людмилы, Геннадий, и часто на выходные она приезжает в деревню.

— Я не смотрел видео. Зачем? Мне Люда сама все рассказала, попросила прощения. Это же была шутка! — уверен Геннадий.

«Хiба баба ў 60 гадоу сможа лазiць па эстакадах?»

Во время обеда строители поднимают самую болезненную для них тему. И это не видео. Зарплата.

— Уже три года она на одном месте — 350−400 рублей, — жалуется штукатур. — Где наши обещанные пятьсот долларов? Четыре года назад я уходила в декретный, получала тогда 8 миллионов 600 тысяч. Сейчас 400, 100 уходит на коммуналку, 60 рублей на детский сад, как прожить на остальные? У многих еще кредиты на квартиру. Кризис такой, что два года подряд нас не поздравляют с профессиональным праздником Днем строителя.

Здесь вспоминают, что самым хлебным годом был 2013 год. Люди получали такие зарплаты, что могли отложить деньги на машину из салона. Теперь «определенности нет, уходить некуда, потому что в Гомеле зарплата везде одинаковая». В СУ-107 работают люди всех возрастов, у кого-то стаж 5 лет, у кого-то 25. Молодые специалисты, окончившие ПТУ, как правило, не задерживаются. Отработали два года и сразу увольняются.

— Народ, у кого есть расчетчик, а? — обращается один из штукатуров к коллегам. Тут зарплаты друг друга не секрет, почти все получают одинаково. Из старого шкафчика кто-то достает смятый листок. В нем указано, что отпускные одного из сотрудников составили 286 рублей, за 4 рабочих дня к выплате полагается 6,25 рублей.

— Обидно. Кто согласится на такие условия? Холод, грязь, вечная пыль. Сапог зимних нет, ватников нет, перчатки должны выдавать каждую неделю. Вот, смотрите, все давно порванное. Хочешь сам покупай спецодежду за 35 рублей, или ходи в этой, которая рассыпается.

В бытовке шумно хлопает дверь, заходит штукатур со стажем Валентина и с порога громко начинает речь:

— Хто это прыдумаў, каб баба ў 60 гадоу выходзiла на пенсiю? Хiба яна сможа лазiць па эстакадах? Тут хаця бы да 55 гадоў даработаць. Як я магу мяшкi па 25 кiло на 5-ы этаж цягаць?

— Серега, давай ремень! — раздается голос из толпы.

«Все было в пределах разумного»

На другом объекте в Гомеле, где сотрудники СУ-107 строят бизнес-центр, один из отделочников с ходу заявляет:

— Людмилу встречал. Меня ремнем не била.

Бригадир Сергей Николаевич тоже посмотрел видео с участием коллеги Людмилы Байгот и считает — это постановка, парни решили заработать денег на YouTube.

Признается только: бесконечные маты из уст Людмилы смущают, но тут же поправляется, что их можно услышать везде: и в общественном транспорте, и даже в школе. Да, и строители, порой по-хорошему не понимают. Объясняешь им спокойно, не реагируют, только матом загнешь — сразу берутся за дело.

— Сейчас молодежь очень наглая, попробуй слово скажи, они в ответ пять скажут. Приходит молодой специалист, говоришь, вот твой бригадир, учись у него, смотрят и говорят: «Что ты мне тут рассказываешь». Хотят большую зарплату, а сами элементарно не умеют размешать раствор лопатой! — рассказывает бригадир Сергей Николаевич.

— Я закончил техникум, попал после к бригадиру, которая чем-то похожа на Людмилу. Не лупила, конечно, но маты-перематы были, я был под впечатлением тогда, зато наша бригада тогда зарабатывала больше всех, благодаря бригадиру. Теперь я ей благодарен — она меня научила работать.

Женщины, которые занимаются отделкой бизнес-центра и которые больше 20 лет отдали строительству, уверены: видео их управление прославило не с лучшей стороны.

— Вот ехали в автобусе недавно, на куртках же большими буквами у нас написано СУ-107. Люди стали показывать пальцем, смеяться, неприятно это, — признаются отделочники. — И так у строителей не самый хороший имидж, все считают, что мы пьяницы и ругаемся матом. Но посмотрите на нас. Мы абсолютно нормальные женщины, есть мужья, дети. Плохие специалисты есть везде: среди врачей, учителей.

Напомним, до 15 ноября бригадир Людмила Байгот отдыхает после вахты, до этого женщина две недели работала на объекте в Речице. Как только она выйдет на работу, руководство будет принимать какое-то по ней решение.

Журналисты попытались найти парней, которые тоже стали героями видео. Как говорят сотрудники СУ-107, парень, который стоит на коленях и просит прощения у своего начальника, в управлении уже не работает. Молодой человек, смеющийся прямо на камеру, недавно женился, у него родился ребенок.

— Андрей продолжает работать штукатуром, но уже в другой бригаде, не с Людмилой. На днях он вернулся с вахты в Гатово и до 15 ноября отдыхает дома, — рассказывает строитель Николай.

Мы нашли страницу в социальных сетях Андрея, предложили встретиться и поговорить, но парень ничего не ответил.

23-летний штукатур Дима, это он на ролике сам подставляет бригадиру пятую точку со словами: «Давайте, х.», сейчас находится в местах лишения свободы.

— Он из очень хорошей семьи, порядочной, многодетной, — обсуждают женщины в магазине в магазине в деревне, откуда родом молодой человек. — Полгода назад Диму судили вместе с родным братом.

3 мая 2017 года суд признал братьев виновными по статье 207 УК «Разбой» и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Парни обжаловали приговор, но его оставили без изменений.

Семья Димы живет в маленьком доме на окраине деревни, за несколько часов до приезда журналистов маме парня позвонила знакомая и рассказала про видео в интернете. Женщина посмотрела его с улыбкой.

— Это же шутка! — смеется Ирина. — Никакой обиды на бригадира нет. Да и за что? Трэба же хлопцев воспитывать! Все было в пределах разумного.

О том, что произошло в бытовке, женщина узнала еще три года назад. Говорит, на отношения ее сына к Людмиле это никак не повлияло, они продолжали работать вместе еще два года. Часто созванивались, обсуждали вахту.

— Дима после 11 класса пошел на биржу труда, ему дали направление в ПТУ, так он попал к Люде. Я с ней сама общалась, просила: «Люда, контролируй его». Дело молодое, мало ли. Если разобраться по-матерински, сейчас чего только в мире нет, даже наркотики, — рассуждает Ирина, мама Димы. — Я на Люду зла не держу, она присматривала за моим сыном.