Как «БелДжи» увяз на российском авторынке 15 14.11.2017, 11:05

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Белорусско-китайский проект, который был рассчитан на рынок РФ, не попадает там даже в Топ-25 популярных авто.

14 сентября 2017 года на выездной коллегии Минпрома, которая прошла на Минском моторном заводе, глава ведомства Виталий Вовк сообщил, что автомобили Geely с нового завода по их производству поступят в продажу уже в ноябре, пишет «Белрынок».

Очевидно речь шла о пилотной партии легковых авто этой марки из 220 штук выпущенных на предприятии совместного закрытого акционерного общества СЗАО «БелДжи», недавно построенном между Борисовом и Жодино. Ее выпуск ознаменовал переход белорусско-китайской компании от отверточной сборки к промышленному производству полного цикла.

Данное событие должно было произойти 31 декабря 2016 года, но планам этим не суждено было сбыться. Выпуск первых машин по полному технологическому циклу на первых порах был перенесен на середину лета 2017 года, а затем и на начало осени. При этом срок их поступления на рынок закономерно сдвинулся на ноябрь. И тем не менее, как утверждает ряд экспертов, со сбытом новой продукции СЗАО «БелДжи» могут возникнуть серьезные проблемы. Более того, они были заложены уже предварительной стадии проекта.

В данном контексте уместно будет напомнить, что меморандум о сотрудничестве в области производства легковых автомобилей марки Geely был подписан министерством промышленности Беларуси и одноименной китайской компанией еще в октябре 2011 года. А в декабре того же года было основано СЗАО «БелДжи». Инвесторами проекта выступили БелАЗ, Geely и совместное белорусско-китайское предприятие СЗАО «Союзавтотехнологии». Возведение завода было поручены китайской же корпорации «СИТИК Групп».

Производственная мощность первой очереди предприятия должна была составить 60 тыс. легковых автомобилей. Стоимость этого технологического комплекса, включающего сварку, окраску и сборку кузовов оценивалась примерно в 330 млн. USD. Первоначальный плановый срок окончания работ — до 1 января 2017 года. К этому моменту уровень локализации производства должен был достигнуть 30%, а к июлю 2018 года намечалось довести этот показатель до 50%.

В случае коммерческого успеха первой стадии проекта, в 2018 году его инициаторы предполагали принять решение о строительстве второй очереди завода и удвоении производственных мощностей, т. е. до выпуска 120 тыс. автомобилей в год.

Но еще до начала строительства первой очереди завода полного технологического цикла была начата крупноузловая сборка автомобилей Geely. В режиме «отверточной» сборки (т. е. из импортированных из КНР узлов и агрегатов высокой заводской готовности) предполагалось изготавливать до 10 тыс. автомобилей в год. В феврале 2013 года в таком режиме был собран первый автомобиль марки Geely.

Первые продажи Geely собранных в Беларуси начались в марте 2013 года. В настоящее время дилерские центры «БелДжи» есть во всех областных центрах и крупных городах Беларуси.

Однако не подлежит сомнению, что с момента запуска проекта главной целью соучредителей СЗАО «БелДжи» был гигантский рынок соседней России. И здесь с самого начала возникли трудности с реализацией продукции. В 2015 году в РФ было продано 11.617 авто марки Gееly (часть из которых была собрана в России), в 2016 году — менее 5.000.

По мнению аналитиков, основная причина — серьезные проблемы в экономике нашего основного торгового партнера. Следствием чего и стало падение спроса на легковые автомобили практически всех производителей.

По итогам 2016 года объемы продажи машин данного класса на российском рынке сократились наполовину по сравнению с рекордными показателями 2012 года, когда Россия стала вторым после Германии крупнейшим автомобильным рынком Европы. При этом производство автомобилей в РФ за рассматриваемый период сократилось на 43%.

Появившиеся в текущем году некоторые признаки оживления экономики России породили среди представленных на ее рынке автопроизводителей определенные надежды на восстановление спроса.

И они, надо сказать, пока оправдываются. В октябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 17,3%, до 148,5 тыс. штук. Непрерывная положительная динамика наблюдается на рынке с марта. Она стала самой продолжительной с 2012 года. За десять месяцев рынок вырос на 11,3%, до 1,277 млн. автомобилей. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожидают, что по итогам 12 месяцев продажи достигнут уровня 2015 года.

Согласно данным АЕБ, в октябре традиционный лидер рынка АвтоВАЗ увеличил продажи авто марки Lada на 23%, до 28,6 тыс. машин. В январе-октябре их продажи увеличились на 17% в годовом выражении, до 249,8 тыс. штук. Далее следуют Kia (рост на 16%, до 17,4 тыс. к октябрю 2016 года), Hyundai (+11%, до 15,7 тыс.), Renault (+18%, до 13 тыс.).

Автомобили марки Geely отсутствуют не только в ТОП-5 самых продаваемых в России автомобилей, но даже в ТОП-25. Ни одной модели этого брэнда не оказалось и в перечне 25 моделей-бестселлеров.

В октябре самой продаваемой среди новых моделей стала Kia Rio с показателем 8,8 тыс. машин. Второе место заняла Lada Granta (8,2 тыс.), третье Lada Vesta (6,6 тыс.). Четвертой по величине сбыта стала Hyundai Creta — реализовано 6,5 тыс. авто. Пятерку лидеров замкнул Hyundai Solaris — 5,1 тыс. проданных машин.

Подъем рынка вызвал немедленную реакцию со стороны ведущих игроков авторынка РФ. Так представители компании Mitsubishi уже объявили о возобновлении производства внедорожника Pajero Sport на своем заводе в Калуге, а также об увеличении в три раза (до 30 тыс. ед.) общего производства автомобилей в России в 2018 году.

Этому предшествовало сообщение о том, что компания Ford ввела вторую смену на своем заводе в Елабуге. Отметим, вторая смена вводится там впервые с 2013 года. Кроме того, с декабря планируется нанять еще 700 рабочих для увеличения производства внедорожников Kuga и Explorer.

«Мы уверены в том, что производство автомобилей в России вырастет в 2017 году», — заявил Алексей Сереженкин, заместитель исполнительного директора Объединения российских автопроизводителей. По его словам, в этом году ожидается увеличение производства на 10%. Решение компаний Mitsubishi и Ford об увеличении производства в России является, хорошим признаком того, что за ними последуют и другие компании.

Правда этот оптимизм разделяют далеко не все. Так Йохан ван Зил, управляющий директор европейским отделением компании Toyota, считает, что «небольшие проблески надежды» действительно появились, однако зависимость российской экономики от рынка нефти означает, что любое улучшение следует воспринимать с осторожностью. «Мы видим, что положение медленно, медленно улучшается. Продолжится ли эта тенденция? Будем надеяться. Но все это еще очень далеко от того, что было раньше.»

Между тем, некоторое улучшение конъюнктуры на российском рынке легковых автомобилей пока никак не помогло и СЗАО «БелДжи». По данным Национального статистического комитета именно легковые автомобили возглавили список товаров, по которым в январе-июле 2017 года произошло наиболее существенное сокращение объемов поставок в РФ относительно января-июля 2016 года: они упали с 76,8 млн. долларов до 32,0 млн. (или на 44,9 млн.). Это притом, что доля России в общем объеме белорусского экспорта легковых авто составляет 71,2%.