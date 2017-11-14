Активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова оштрафовали на $460 2 14.11.2017, 11:30

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Леонид Кулаков

Протестные настроения в обществе очень тревожат власти.

Белорусские суды продолжают административное преследование участников Марша рассерженных белорусов 2.0, который состоялся в Минске 21 октября. Около 15 человек наказаны штрафами, многие ждут назначения судебного заседания, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Очевидно, что протестные настроения в обществе очень тревожат власти.

Сегодня суд Первомайского района Минска в 9.30 утра начал рассматривать дело активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова, которого обвиняли в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» по ч.3. ст 23.34 КоАП Беларуси. Дело рассматривала судья Светлана Черепович.

Леонид Кулаков заявил ходатайство о недоверии судье, объяснив, что она имеет слабую юридическую подготовку. Следующее ходатайство касалось меры наказания. Активист просил наказать его арестом, поскольку является безработным, и не имеет средств на оплату штрафов.

Он даже захватил с собой средства гигиены. Но судья ходатайство не удовлетворила. Выступил также свидетель - омоновец И. Сукач. После короткого перерыва судья вынесла постановление: признать виновным и наказать арестом в размере 40 базовых величин, или 920 рублей.