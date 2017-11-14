Управделами Лукашенко выставило на продажу редкий Pontiac 10 14.11.2017, 12:21

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Автомобиль из конфиската оценили в $13 тысяч.

Торговый дом "Восточный", находящий в управлении делами Лукашенко, выставил на продажу редкий для Беларуси Pontiac Solstice 2007 г.в. Автомобиль имеет 2,4-литровый бензиновый двигатель и небольшой для своего возраста пробег - чуть меньше 51.000 км.

Начальная стоимость - 26.265 рублей 60 копеек, или чуть больше 13.100 в долларовом эквиваленте.

Как пояснили abw.by в ТД "Восточный", автомобиль конфисковали в Беларуси по делу о распространении через интернет наркотических средств. Мы попросили друзей из vin.su проверить историю этого экземпляра в США. Если верить отчету Carfax, этот Pontiac Solstice был приобретен в 2008 году в Нью-Йорке, в апреле 2011-го с пробегом 17.255 миль машина была экспортирована в Литву. Сведений о ДТП или ремонтах нет.

По словам белорусского "охотника за редкими автомобилями" Никиты Казака, это весьма редкая в нашей стране машина: "Я видел две такие на белорусских "номерах", кому принадлежал этот красный экземпляр - неизвестно".

Первые торги по этому Pontiac Solstice состоятся 17 ноября. На российских сайтах по продаже автомобилей цены на машины того же года начинаются от 13.400 долларов.