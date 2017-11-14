Куда Криушенко ведет нашу сборную? 2 Олег Горунович

14.11.2017, 12:26

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Игорь Криушенко

Фото с сайта offside.by

Очень хочется, чтобы главный тренер сборной Беларуси по футболу объяснился.

Сборная Беларуси в этом году отмучилась, сердечная. Кажется, еще недавно, при Александре Хацкевиче, это было что-то, а сегодня – ничего. Над Игорем Криушенко потешаются и понятно почему – результаты отвратительны, но игра порой еще более отвратительна.

У меня к Игорю Николаевичу несколько вопросов по одной теме: зачем все это? Зачем все эти эксперименты в виде гона новичков и что он хочет сделать со сборной? Ну вот серьезно. Тренер находится в каком-то поиске, но при этом толком не объясняет, что ищет.

Криушенко, так здорово умеющий общаться во время обычных житейских интервью и не под диктофон, на пресс-конференциях в статусе тренера сборной превращается в косноязычного истукана. Он не может открыто объяснить ни одного своего решения. Он сливает вопросы один за другим, отгораживаясь корявыми и куцыми формулировками.

Мне как человеку, который не разбирается в футболе, но интересуется им, хотелось бы знать, сколько нам еще отмерено страданий? Видит ли тренер путь и свет в его конце? Какой футбол он хочет привить команде? Какие позиции ему кажутся наиболее проблемными? Видит ли он в чемпионате хоть кого-нибудь перспективного? В чем этим перспективным нужно добавлять?

Что делать с нашими непутевыми легионерами, ставить в сборной на них крест или нет? Как вообще жить нашему футболу дальше? Понятно, не тренер сборной определяет генеральную линию, и все-таки мнение первого тренера на футбольной деревне должно что-то значить. Оно, это мнение, должно хотя бы просто быть.

Криушенко ни о чем таком почти не говорит. Спокойный умный (хитрый?) дядька прячется за усами, а цель большей части его выступлений – ничего не сказать и никого не обидеть. Тоска. Приступ откровений накатил только после матча со Швецией, но тренер сумел взять себя в руки.

Настораживающий момент последнего времени – невозмутимость, с которой он рассуждает о возможных неудачах. Проиграем в Грузии – не трагедия (матч закончился вничью со счетом 2:2 - прим.). Понятно, что не трагедия, как и треть разгромов в матчах, проведенных под началом Криушенко, но еще раз – ради чего?

Не трагедия после подписания нового контракта?

После Армении Роман Счастный написал, что сборная Беларуси вызывает сейчас отвращение (или что-то в таком духе). Не удивлюсь, если под этими словами подпишется большинство из меньшинства, которому еще интересен наш футбол.

Когда Игорь Николаевич говорит, что он хочет то ли порадовать болельщиков, то ли привлечь их на трибуны, это звучит неискренне и скорее смешно. Ну, право, тут впору возбуждать уголовное дело за попытку доведения до самоубийства – какое уж привлекать и радовать?

Но верить в людей хочется. И хочется верить, что Криушенко знает, что делает. Ну, например: он запачкал кухню кровью, это выглядит отвратительно, но на самом деле тренер готовит стейк, но просто нам не говорит.

В общем, надо бы объясниться, если, конечно, есть что объяснять.

Олег Горунович, «Трибуна»