В России зарубежные СМИ приравняли к «иностранным агентам» 14.11.2017, 12:36

Поправку к законопроекту согласовали четыре фракции Госдумы.

Депутаты Госдумы от всех четырех думских фракций разработали и во вторник, 14 ноября, внесли поправку, приравнивающую зарубежные средства массовой информации к иностранным агентам. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, передает корреспондент РБК.

Толстой заявил, что поправки согласованы всеми четырьмя фракциями. «Мы все согласовали, текст есть», — сказал он, уточнив, что они будут внесены после заседания совета Госдумы всеми лидерами фракций и «спикером Володиным». Он уточнил, что изменения коснутся двух законов — о СМИ и о защите информации.

Толстой уточнил, что определять СМИ — иностранные агенты будет «уполномоченный орган правительства». «По логике [закона об НКО] это Минюст», — добавил вице-спикер.

Поправка вносится ко второму чтению к законопроекту депутатов Госдумы Юрия Швыткина, Александра Ющенко и Олега Николаева, который изменяет закон «Об информации» и разрешает блокировать сайты нежелательных организаций без решения суда по представлению генерального прокурора. Документ был одобрен нижней палатой в первом чтении 26 октября.

Ранее вице-спикер Петр Толстой пояснял, что статус и маркировку иностранного агента после принятия закона должны будут получить «СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур — госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием».

По принятому в 2012 году закону иностранные агенты должны регистрироваться в Минюсте, указывать свой статус во всех своих публикациях. Их финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, и они должны отчитываться властям о своей деятельности. Список НКО-иноагентов размещен на сайте Минюста, в России их зарегистрировано 87.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что изменения в российское законодательство, определяющее порядок работы зарубежных СМИ в России, будут приняты уже на этой неделе.

Маркировка зарубежных СМИ как иностранных агентов разрабатывается Госдумой в качестве «зеркальной меры» на то, что Минюст США обязал телеканал RT America до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, добавлял Володин.

Накануне телеканал RT America зарегистрировался в США в качестве иностранного агента, выполнив, таким образом, требование Минюста США. «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее, с чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — сказала Маргарита Симоньян.