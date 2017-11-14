Минского чиновника-коммунальщика обвинили во взятках за светофоры 14.11.2017, 12:48

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Директора предприятия в Минске получал «откаты» за поставку светофоров.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммунального предприятия в Минске. Мужчину обвиняют в получении взяток на сумму более 80 тысяч рублей. Подробности tut.by сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

По версии следствия, с января 2011 по март 2017-го директор получил от должностных лиц общества с дополнительной ответственностью 80 тысяч рублей (около 40 тысяч долларов).

Вознаграждения передавали за заключение договоров на поставку светофоров и комплектующих, а также подписание счетов на их оплату.

Руководитель предприятия был задержан еще в марте, прямо в своей машине, во время получения очередной взятки в 650 долларов.

Фигурант заключен под стражу, на его имущество общей стоимостью свыше 440 тысяч рублей наложен арест. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы. Дело передано в суд.

По предположению журналистов, речь идет о «Специализированном монтажно-эксплуатационном предприятии Мингорисполкома». Предприятие обслуживает сотни светофоров на минских улицах. Как минимум с 2011 года его возглавлял Николай Драневич; весной руководитель сменился.