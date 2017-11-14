На картине XIX века заметили «iPhone» 3 14.11.2017, 12:52

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Фото: Getty Images

Картина принадлежит кисти австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера.

На картине 1860-го года, автором которой является австрийский художник Фердинанд Георг Вальдмюллер, заметили iPhone. На полотне "Ожидаемая" изображена женщина, которая держит в руках предмет, напоминающий смартфон, и смотрит в него, сообщает korrespondent.net.

Бывший госслужащий из Глазго Питер Рассел отметил, что девушка выглядит так же, как многие молодые люди сегодня со своими смартфонами.

"Меня больше всего поражает то, насколько технологии меняют восприятие картины и влияют на контекст", - отметил мужчина.

При этом директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер отметил, что девушка на картине держит вовсе не смартфон, а маленький молитвенник.