Якубович сместил Давыдько с поста председателя общественного совета при МВД 5 14.11.2017, 12:56

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Павел Якубович (слева) и Геннадий Давыдько

Сегодня проходит первое заседание «совета» в новом составе.

Председателем общественного совета при МВД избран главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович. Такое решение было принято сегодня единогласно на заседании совета, передает корреспондент БелТА.

После избрания Павел Якубович поблагодарил присутствующих за оказанное доверие. Руководителя БТ Геннадия Давыдько, который с 2015 года возглавлял структуру, избрали почетным председателем общественного совета при МВД. Причина его смещения не сообщается.

В Академии Министерства внутренних дел Беларуси сегодня проходит первое заседание общественного совета при МВД в новом составе.

Общественный совет при Министерстве внутренних дел создан в марте 2013 года. Он является консультационным органом, который «привлекается к обсуждению наиболее важных аспектов деятельности органов внутренних дел», а также призван «выстраивать диалог между правоохранителями и общественностью».

Напомним, в прошлом году члены общественного совета при МВД, среди которых — председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, сопредседатель Белорусского союза женщин Антонина Морова и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, посетили ИВС и тюрьму №4 в Могилеве.

«Питание на высшем уровне, как в ресторане, признаюсь честно, я даже попробовала — очень вкусно», — отметила Ирина Дорофеева.