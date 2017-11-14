БАТЭ против болельщиков 18 14.11.2017, 13:05

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БАТЭ направил в суд иск к Александру Венгерскому, который выбежал на поле с национальным флагом.

Борисовский футбольный клуб БАТЭ направил документы в суд, чтобы Александра Венгерского, который выбежал на поле с национальным флагом во время матча с Арсеналом, оштрафовали на 5 тысяч евро. Именно такой штраф получил сам клуб за поступок болельщика.

Эту информацию «Еврорадио» подтвердили в пресс-службе клуба и в суде Вилейского района.

«Да, документы по этому делу уже пришли. Но, когда будет рассмотрение, мы пока сказать не можем», - сказала сотрудница суда.

Напомним, Александр Вынгерский выбежал на поле с национальным флагом во время матча БАТЭ с Арсеналом. За это БАТЭ получил штраф от дисциплинарного совета УЕФА.

Решение борисовского клуба направить иск к болельщику-патриоту вызвало негативную реакцию со стороны белорусов.