Куда и почему переезжает галерея «Ў» 14.11.2017, 13:41

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В субботу в культовом месте пройдет прощальная вечеринка.

Теперь официально – галерея «Ў» переезжает в новое помещение. По прежнему адресу она просуществует до 18 ноября. Это последняя неделя, когда можно погулять по галерее старого образца, выпить в «Ў баре» старого образца, помолчать на крыльце напротив гаражей. Закроется «Ў» выставкой Михаила Гулина и прощальной субботней вечеринкой. The Village Беларусь поговорил с учредителями галереи – Анной Чистосердовой, Валентиной Киселевой и Александром Василевичем о том, что будет дальше.

Куда и почему

Галерея переезжает на Октябрьскую, 19. Причин смены помещения несколько. Первая – экономическая. По нынешнему адресу мы платили достаточно высокую аренду, и пора было найти место, которое больше отвечает рыночным условиям. При слишком дорогой аренде модель нашей жизнедеятельности, о которой уже писал The Village, не работает.

Вторая причина – галерея давно переросла это место. У нас в планах большие проекты, которые мы не в состоянии реализовывать в этом помещении. Его недостаточно по разным параметрам – маленькая площадь, низкие потолки. Все это стало очевидным еще несколько лет назад.

Ну, и в-третьих, всем известно, что это место пойдет под снос. Непонятно, когда это произойдет – через пару лет или через полгода, но ждать бульдозер мы не хотим. Пришло время двигаться дальше. Аукцион, на котором купили землю, стал окончательным толчком к тому, чтобы меняться.

Новый формат

В первую очередь откроется выставочное пространство. Мы намерены сделать поэтапный ремонт, чтобы частично запуститься, и дальше заниматься всем помещением. Понятно, что это потребует немалых ресурсов, будем искать спонсоров и партнеров – мы открыты для предложений.

Бар появится позже, ближе к лету. Его формат до конца еще не определен, но это будет «Ў бар». Переезд книжного магазина «Логвінаў» пока под вопросом, но книги этого издательства в любом случае будут продаваться в «Ў краме».

Формат галереи претерпит некоторые изменения , в ней произойдет разделение на две истории: коммерческую и некоммерческую. Общая площадь нового помещения – около тысячи квадратных метров. Это позволит выделить часть территории под центр современного искусства, где мы намерены показывать актуальное беларуское и зарубежное искусство. Это некоммерческий проект, который, как и вся наша деятельность, будет направлен на продвижение интересного, многопланового, разношерстного современного искусства и диалог с неравнодушным зрителем. Отдельно будет вынесена коммерческая составляющая галереи, которая сейчас существует в усеченном формате при «Краме» и представляет галерею в арт-ярмарках.

Мы надеемся, что помещение позволит нам создать уникальную для Беларуси вещь – центр современного искусства с постоянной и временной экспозициями.

Выставка, которая откроет новую галерею

Точную дату начала работы галереи назвать пока сложно, но надеемся что это произойдет не позже февраля. Открываться хотим выставкой ZBOR – это итог коллективной работы по созданию архива знаковых произведений беларуского искусства последних тридцати лет, которая началась в том числе с нашей поддержкой около пяти лет назад. Архив уже вылился в две реализованные одноименные выставки, но белорусский зритель их не видел. Первый раз она была показана в нашей партнерской галерее ARSENAL в Белостоке. Второй вариант этой выставки состоялся в фонде «Изоляция» в Киеве. И она вошла в топ-10 лучших выставок весны 2016 года Центральной и Восточной Европы по мнению ART Guide East. По сути, это единственный архив истории современного беларуского искусства начиная с 1980-х и заканчивая нынешним временем. Многие художники покинули пределы нашей страны, многие уже покинули нас, и такой солидной работы по архивации и презентации того, что происходило в последние 30-40 лет в Беларуси в среде современного искусства, еще не делалось. Для нас этот проект важен, так как за ним стоит инициатива коллег и художников галереи, вылившаяся в серьезное исследование. Как центр современного искусства мы, безусловно, хотим открыться этим проектом.

Мы планируем пригласить наших зарубежных партнеров и коллег - кураторов, арт-критиков, историков искусства, которые смогут оценить этот архив и поделиться экспертизой, поэтому этот проект помимо выставки будет включать и ряд мероприятий, как для профессионального сообщества, так и для широкой публики. В нынешнем помещении такую выставку организовать просто нереально, невозможно было бы показать даже ее треть.

Конкуренция с «Ок16»

«Ок16» и мы на одной улице – это ситуация, от которой все только выигрывают. К одним публика пришла, плавно перетекла к другим. Мы не видим конкуренции. Если на одной улице будет собираться вся художественная и околохудожественная публика, в конечном итоге всем будет от этого хорошо. А дальше – уже у каждого свой взгляд на мир, жизнь, искусство. Ведь ничто не мешает этим разным институциям устраивать какие-то совместные проекты, заметные истории, которые одному потянуть будет сложно. Можно создать не музейный квартал, но почти.

Тем более, у нас с «Ок16» немного разнится подход к проектам и искусству. Нас интересует более концептуальное искусство, мы занимаемся контемпорари-арт, а коллег, скорее, – модерн-арт.

Есть искусство, которое воспринимается через призму «красиво», а есть искусство, которое воспринимается через призму «подумать». Искусство, которое цепляет тебя, а не просто радует глаз. В таком художественном проекте всегда содержится какой-то вопрос или проблема, от которых отталкивался художник. Это не всегда однозначно и понятно с первого взгляда, но это проекты, которые волнуют, трогают, заставляют задуматься, они требуют включения зрителя. Нам важен диалог с посетителем выставки. И поэтому, конечно, тут надо разделять непродаваемые проекты, которые показывают современность со всеми ее противоречиями, и коммерческие форматы, в рамках которых осуществляется продажа работ художников.

В других городах музеи, центры современного искусства и галереи прекрасно уживаются друг с другом. Они и время открытий согласовывают друг с другом, чтобы публика могла перетекать из одного места в другое. Было бы круто, если бы у нас не галереи конкурировали, а музейные кварталы, которых пока нет. К сожалению, в Беларуси даже в кураторском сообществе не идет речи о соперничестве, есть только нехватка кураторов. В реальности конкуренция выдуманная, во всяком случае в области контемпорари ее точно нет.

Конкурировать галерея «Ў», скорее, может с ивент-пространствами в части проведения мероприятий, но сейчас их много – должно хватить на всех.

Мы переезжаем на большую территорию, но сохраним свой уютный и демократичный формат. Мы хотим, чтобы наша галерея не была похожа на гламурные холеные места. Мы берем пример, скорее, с некоммерческих нью-йоркских или берлинских галерей, нежели с зала для бальных танцев. Атмосфера станет еще интересней, в новом помещении большие окна, оно располагается на перекрестке двух улиц, и находиться там будет гораздо приятнее, чем здесь. Наша атмосфера связана не с помещением, она связана с людьми, которые работают здесь и теми, кого она привлекает. Галерея «Ў» – это реализованные и планируемые проекты, люди которые с нами сотрудничают, репутация, контакты, дух, атмосфера и так далее и только в последнюю очередь – потолок и стены.

Но на переезде планы не завершаются. У нас готовится еще один проект связанный с галерей, который заработает через несколько лет в помещениях бывшего хлебозавода на Раковской. Когда закончится реконструкция, там будет нечто, больше связанное с музейным форматом. «Ў» станет еще больше.