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Доллар и евро обновляют более чем годовые рекорды

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  • 14.11.2017, 13:45
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Американская валюта растет уже десятые торги подряд.

На валютных торгах 14 ноября белорусский рубль снизился по отношению к доллару и евро, сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи,

Американская валюта растет десятые торги подряд, обновляя более чем годовые максимумы. Европейская валюта также держится на более чем годовом максимуме.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0139 рубля (0,6%) и составил 2,3343 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0044 рубля (0,22%) и составил 1,9976 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0101 рубля (0,3%) и составил 3,3549 белорусского рубля за 100 российских.


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