«О Беларуси узнал благодаря Александру Глебу» 4 14.11.2017, 14:21

В Минск едут титулованные киберфутболисты со всего мира.

В минувшие выходные определился состав игроков FIFA 18, которые приедут в конце ноября в Минск на крупный турнир FCDB Cup’17 с призовым фондом в $10 000. На нем выступит лишь один белорус, которому придется сражаться с титулованными соперниками из Германии, Узбекистана, Китая, Украины, Голландии и так далее, пишет onliner.by.

FCDB Cup’17 организует футбольный клуб «Динамо-Брест» при поддержке Белорусской федерации киберспорта. Он пройдет в Минске с 25 по 26 ноября в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club по двум дисциплинам — CS: GO и FIFA 18. Состав участников последнего определился: белорусы смогут поболеть за Константина Кетько — киберфутболиста ФК «Динамо-Брест». Ему будут противостоять соперники из голландских «Аякса» и ПСВ, швейцарского «Базеля», китайских «Гуанчжоу» и «Шаньдуня», а также множество киберфутболистов-одиночек. Общим числом Минск примет 16 игроков в FIFA 18.

За нашего можно будет болеть как на онлайн- и телетрансляциях, так и с трибун: продажи билетов на турнир уже начались. Следить за баталиями по CS: GO и FIFA 18 вживую можно на протяжении двух дней, с 25 по 26 ноября.

Самым представительным десантом может похвастаться Украина, которую представят сразу четверо игроков. Один из них — Виталий Муха из киевского «Динамо». Его футбольная карьера началась в 8-летнем возрасте с юношеской футбольной школы «Юниор». Парень успел хлебнуть традиционного футбола и на себе прочувствовать тренировки, турниры, сборы и официальные матчи. До подписания контракта с «Динамо» Виталий успел закончить университет и поработать.

— Чувствую, что нахожусь сейчас в хорошей форме, и надеюсь на максимальный результат. В Минске разыграют достаточно внушительную сумму. Она на уровне крупных киберфутбольных ивентов.

К турниру готовлюсь активно: играю много спарринг-матчей. В Минске будем играть в «режиме 85» (скилл всех игроков в командах равен 85. — Прим. Onliner.by). К сожалению, в него можно играть только товарищеские матчи, онлайн-турниров практически нет. В Европе уже год играют Ultimate Team (игроки зарабатывают, покупают и обменивают виртуальных футболистов с различным уровнем скилла и собирают команду. — Прим. Onliner.by). Это, конечно же, сложнее в плане организации, но нужно к этому стремиться.

Также в Минск приедет многократный чемпион Германии и занимающий 4-ю позицию в мировом топе Мухаммед MoAubameyang Харкуа (Team Expert). Признается, что и не предполагал, что Беларусь такая большая страна. О ней он слышал только благодаря футболисту Александру Глебу.

— Я думаю, что как топ-4 игрока в мире и трижды чемпиона Германии соперники будут меня уважать. Все-таки у нас выступают лучшие игроки мира, потому что налажена хорошая система турниров и каждый хочет стать лучшим. Но игра новая, и каждый соперник может выиграть турнир.

Мухаммед до 2012 года играл в Pro Evolution Soccer. На FIFA переключился, когда в своем городе смог выиграть турнир и победить немецкого чемпиона. Это и стало толчком к профессиональной карьере.

— В Англии и Германии вполне возможно жить и обеспечивать себя киберспортом. Потому что у нас есть много фанатов и спонсоров.

Наверное, самым возрастным участником турнира будет представитель «Локомотива» из Ташкента Абдусапи Legend Каюмов. Киберфутболом он начал увлекаться еще в 1995 году. Примечательно, что первая FIFA International Soccer вышла в 1993 году. Но профессиональный путь начался в 2012 году, когда он вошел в топ-8 чемпионата мира WCG 2013 по FIFA 14.

— Киберфутбол в Узбекистане развивается: порядка четырех игроков официально подписаны различными клубами. Планируем масштабные турниры, в том числе на государственном уровне.

Работаю в частной фирме, а киберфутбол был для меня как хобби. Но с 2013 года начал продвижение на профессиональном уровне.

Против белорусских игроков выступал несколько раз в онлайне. Помню, встречался с вашим соотечественником на LAN-турнире в Москве. И выиграл со счетом 3:1. Уровень игры впечатляет, думаю, будущее киберфутбола есть и в Беларуси.

В ближайшее время определится состав участников турнира и по CS: GO. В данный момент завершается плей-офф за последние квоты на белорусский турнир. Соперников же пока ожидают GoodJob (ФК «Динамо-Брест») и HellRaisers, которые получили прямое приглашение на турнир, а также датская Tricked и эстонская WASD, которые прошли через закрытые квалификации.

Директор по развитию ФК «Динамо-Брест» Виктор Радьков отмечает, что киберспорту в стратегии развития клуба отводится едва ли не главенствующая роль.

— На данный момент мы оцениваем аудиторию киберспорта как вторичную для интересов футбольного клуба. Но в ближайшие пять лет, по всем оценкам и прогнозам, эта аудитория приблизится к аудитории футбольных болельщиков. И возможно, из вторичной станет первичной.

Аудитория киберспорта растет в геометрической прогрессии. Ни один топовый европейский футбольный клуб не оставляет этот факт без внимания. ФК «Динамо-Брест» является пионером в развитии киберспорта в Беларуси и одним из лидеров среди клубов Восточной Европы.

Говоря о шансах своих киберспортсменов, руководство клуба отмечает, что не ставит сверхзадач для своих подопечных на турнире.

— Мы прекрасно понимаем, что наши команды находятся в стадии роста. Ожидать от них высоких результатов невозможно. То, что они померяются силами с игроками со всей Европы и Китая, — это уже большое для них достижение.

Виктор Радьков не исключает, что этот турнир станет ежегодной традицией, а также намекает, что в следующем году можно ждать от киберспортивного «Динамо-Бреста» новых анонсов.