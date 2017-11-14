Санкович и Шиманович стали призерами этапа Кубка мира по плаванию в Токио 14.11.2017, 14:40

Павел Санкович

Белорусские спортсмены завоевали золото и бронзу.

Белорусские пловцы Павел Санкович и Илья Шиманович в Токио вошли в число призеров этапа Кубка мира в 25-метровом бассейне, сообщает БелТА.

На дистанции 50 м баттерфляем Павел Санкович с результатом 22,81 сек. занял второе место. Опередить белоруса смог лишь Чад ле Кло из ЮАР — 22,49 сек. Третье место занял Андрей Говоров из Украины — 22,96 сек.

Бронзовой награды на дистанции 100 м брассом удостоился Илья Шиманович, который проплыл дистанцию за 57,15 сек. Первым финишировал японец Ясухиро Косеки — 56,49 сек., вторым стал Кирилл Пригода из России — 56,71.

Этап Кубка мира по плаванию продолжится в Токио 15 ноября.

Далее турнир пройдет в Сингапуре.

Ранее этапы Кубка мира состоялись в Москве, Берлине, Эйндховене, Гонконге и Дохе, где также удачно выступали Павел Санкович и Илья Шиманович.

По итогам всех этапов победители и призеры общего рейтинга получат денежные вознаграждения. В нынешнем сезоне общий призовой фонд соревнований составляет 2 миллиона долларов.