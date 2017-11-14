Минсктранс: Слови 21 «зайца» — получи 350 рублей 15 14.11.2017, 14:42

4,414

Оказывается, у белорусских контролеров есть свой «хитрый план».

Традиционно минскому городскому транспорту не хватает контролеров. Вакансии есть в любое время года, руководство Минсктранса не скрывает: по сути, берут всех желающих. Почему же на востребованную вроде бы профессию не находится желающих? Ведь если говорить о зарплатах, то вроде бы и предлагают контролерам отнюдь не копейки: на сайте предприятия указано, что зарплата контролера пассажирского транспорта 620 рублей, пишет «Народная Воля».

Оказывается, заработать эти 620 рублей непросто. Должностной оклад контролера составляет всего лишь 271 рубль, остальное зависит от выполнения плана.

«План – это количество привлеченных к административной ответственности и число проверенных транспортных средств на вверенном участке, – поясняют в отделе кадров КТУП «Агентство Минсктранс». – Чтобы выйти на зарплату в 350 рублей, контролер должен в течение месяца выписать не менее 21 штрафа. Если административных взысканий контролер выпишет больше, то соответственно и заработает больше». Что касается транспортных средств, то за 8-часовую смену контролер должен проверить в сумме не менее 40 автобусов, троллейбусов и трамваев. Также среди требований — готовность работать по сменам, в том числе в выходные и праздничные дни.

620 рублей, говорят на предприятии, – это средняя зарплата контролера. «Значит, поставленный план выполнить реально, – уверяют в отделе кадров. – Зарплата контролера в его руках».

К слову, недавно руководитель контрольно-ревизионной службы «Минсктранса» Юрий Давидович рассказывал, в чем причина текучести кадров на предприятии: «По сути, берем всех желающих. Контрольный срок для подготовки и проверки – 3 месяца. За это время новичок должен пройти инструктаж и 80-часовую стажировку в общественном транспорте вместе с более опытным сотрудником КРС. Он обучается оформлять текущую документацию, отчеты, штрафные квитанции. Проводить все это нужно в рамках действующего законодательства. А это непросто. Как следствие – остаются единицы. Многие ведь приходят в розовых очках, но через несколько дней, недель практической работы мнение кардинально меняется. Хотя в числе соискателей немало людей с высшим образованием, физически развитых. Одному стажеру-контролеру порвали куртку, второго оскорбили и избили, третьего сделали виноватым, на четвертого жалуются на горячую линию «Минсктранса». В общем, неблагодарная работа, а хороших отзывов от пассажиров раз, два и обчелся».