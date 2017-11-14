Календарь «Адреса БНР» теперь может купить каждый белорус
- 14.11.2017, 15:03
Календарь в честь 100-летия Белорусской Народной Республики появился в магазинах Минска и других городов.
«В продажу поступил календарь «Адреса БНР. 1918-2018 », подготовленный по заказу Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» специально к столетию Белорусской Народной Республики. Он со вкусом оформлен и информационный - содержит изображения двенадцати зданий, в которых в разное время происходили события, связанные с БНР.
Купаловский театр, где в декабре 1917 года состоялся исторический Первый Всебелорусский съезд, дом купца Муравьева в Гродно, где размещалось правительство БНР после выезда из Минска, здание Белорусской Миссии в Риге. Но не думайте, что в календаре только Минск. Здесь есть Вильнюс, Каунас, Прага, Таллин и даже Нью-Йорк », - пишет budzma.by.
Каждый из «адресов БНР» представлен в современном виде, с указанием как настоящего адреса, так и прежнего. Благодаря календарю любой желающий без проблем найдет дом, где жил Петр Кречевский или Василий Захарко в Праге.
Составила календарь историк Наталья Гордиенко, а оформлением занимался руководитель студии «Адліга» Анатолий Лазарь. Фотографировали здания Андрей Антонов, Наталья Гордиенко, Павел Котов, Александр Саенко и Юлия Тимофеева.
Календарь «Адреса БНР. 1918-2018» можно приобрести в следующих магазинах:
В Минске:
«Академкнига», пр-т Независимости, 72;
«Мой родны кут», пр-т Независимости, 58, пав.333;
А также в интернет-магазинах imbryk.by, knihi.by и symbal.by (доставка по всему миру).
В регионах:
Брест
Магазин «Князь Витовт», ул. Советская, 55.
Витебск
Магазин «Князь Витовт», ул. Фрунзе, 8.
Гродно
«Цудоўня» (ул. Большая Троицкая, 16).