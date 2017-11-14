Календарь «Адреса БНР» теперь может купить каждый белорус 14.11.2017, 15:03

Календарь в честь 100-летия Белорусской Народной Республики появился в магазинах Минска и других городов.

«В продажу поступил календарь «Адреса БНР. 1918-2018 », подготовленный по заказу Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» специально к столетию Белорусской Народной Республики. Он со вкусом оформлен и информационный - содержит изображения двенадцати зданий, в которых в разное время происходили события, связанные с БНР.

Купаловский театр, где в декабре 1917 года состоялся исторический Первый Всебелорусский съезд, дом купца Муравьева в Гродно, где размещалось правительство БНР после выезда из Минска, здание Белорусской Миссии в Риге. Но не думайте, что в календаре только Минск. Здесь есть Вильнюс, Каунас, Прага, Таллин и даже Нью-Йорк », - пишет budzma.by.

Каждый из «адресов БНР» представлен в современном виде, с указанием как настоящего адреса, так и прежнего. Благодаря календарю любой желающий без проблем найдет дом, где жил Петр Кречевский или Василий Захарко в Праге.

Составила календарь историк Наталья Гордиенко, а оформлением занимался руководитель студии «Адліга» Анатолий Лазарь. Фотографировали здания Андрей Антонов, Наталья Гордиенко, Павел Котов, Александр Саенко и Юлия Тимофеева.

Календарь «Адреса БНР. 1918-2018» можно приобрести в следующих магазинах:

В Минске:

«Академкнига», пр-т Независимости, 72;

«Мой родны кут», пр-т Независимости, 58, пав.333;

А также в интернет-магазинах imbryk.by, knihi.by и symbal.by (доставка по всему миру).

В регионах:

Брест

Магазин «Князь Витовт», ул. Советская, 55.

Витебск

Магазин «Князь Витовт», ул. Фрунзе, 8.

Гродно

«Цудоўня» (ул. Большая Троицкая, 16).