Гомельчанин несколько раз «переобувал» авто, а деньги ему так не вернули 1 14.11.2017, 15:22

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Иллюстрационное фото

Всякий раз автомобилисту продавали бракованные шины.

Покупка и установка новых зимних шин в одном из гомельских магазинов для Василия Михайловича обернулась беготней, нервотрепкой и незапланированной тратой денег. Мужчина возмущен даже не столько качеством продукции, сколько сервисом магазина. О ситуации, в которой оказался, он рассказал tut.by.

В конце октября Василий Михайлович решил поменять на своем авто летнюю резину на зимнюю. Приехал в магазин ОДО «Нестерка», приобрел пару новеньких шин российского производства и поспешил с ними на сервис.

В шинной мастерской автослесарь снял летнюю резину, поставил на передние колеса только что купленную, на задние — прошлогоднюю. Во время балансировки мастер обнаружил заводской брак, о чем и предупредил клиента.

— Мне посоветовали поменять резину, соответствующую пометку о браке сделали в чеке. При этом, конечно, деньги за работу с меня взяли. Всего за переобувку 4-х колес заплатил 28 рублей, — рассказывает Василий.

На следующий день мужчина поехал в магазин. Там ему ответили, что шины отправят на экспертизу — но прежде их, конечно, нужно снять. Снова пришлось мчаться в сервис.

— Снял с двух передних колес новую резину, переобул их в старую — разумеется, снова заплатил за услугу. За два колеса — 13 рублей. Завез бракованные шины в магазин. Их забрали и сказали ждать результатов экспертизы. Деньги при этом не вернули.

Через неделю пришли результаты экспертизы, которая подтвердила — шины, действительно, бракованные. Василию вернули деньги за некачественный товар = но стоимость услуг шиномонтажа покрыть отказались.

— Я обращался к директору магазина, объяснял ситуацию: мол, переобувался несколько раз не потому, что мне это нравится, а именно по вине магазина. Но мои обращения проигнорировали. Любая уважающая компания извинилась бы и предоставила недовольному клиенту хотя бы скидку, но мне сказали, что скидки у них в таких случаях не предусмотрены. На том и разошлись.

В Гомельском городском общественном объединении «Защита прав потребителей» нам рассказали, что подобные споры, конечно, проще решить в досудебном порядке — и в таких случаях убытки однозначно должны быть возмещены продавцом.

— Если экспертиза признала, что товар некачественный, и при условии, что у покупателя имеются на руках все чеки за услуги шиномонтажа, то стоимость этих услуг в полном объеме должен возмещать продавец некачественной резины. Более того, потребитель в досудебном порядке может требовать не только возмещения убытков в связи с заменой в автосервисе шин, но еще и возмещения морального вреда, а также выплаты неустойки за каждый день просрочки удовлетворения требований потребителя, — объясняет юрист-консультант Александр Плавин.

Для того чтобы оформить досудебную претензию, говорит специалист, достаточно оставить в «Книге замечаний и предложений» магазина соответствующую запись и в ней изложить суть. В 15-дневный срок продавец обязан дать ответ. Если в ответе будет получен отказ, потребитель вправе обратиться в суд. Однако продавцу стоит помнить, что, если суд займет сторону покупателя, ему придется выплатить не только моральный вред и неустойку, но еще и штраф в объеме 100% от суммы, присужденной потребителю.