Минский Лев Толстой: Вопрос в том, смогу ли я отходить босиком при -20 14.11.2017, 15:57

Белорус изучает предельные возможности человеческого организма.

Лев Толстой — 25-летний бодимодификатор из Барановичей. Он фотомодель, делает дреды и играет на бас-гитаре. Внимание к себе парень завоевал босыми ногами — так он ходит даже зимой. Он закаляется и не забывает снимать видеоотчеты. Парень, который всегда ходит босиком, — рассказал CityDog.by, почему не носит обувь, как относится к тому, что его постоянно фотографируют, о себе и своих экспериментах:

Почему я хожу босиком

Никогда не ходите босиком. То, что делаю я, в первую очередь эксперимент, который еще не закончен. Поэтому не нужно этого делать специально.

Если очень захотите, я могу дать вам такую рекомендацию: три летних месяца кто угодно может ходить босиком и в любую погоду. Но нужно всегда носить с собой обувь, влажные салфетки и на всякий случай лейкопластырь.

Главное — не насиловать себя. Потому что после первого дня хождения босиком человек будет испытывать дискомфорт. Он либо натрет мозоли — ноги привыкли к обуви, и кожа очень нежная, — либо ноги будут «гореть» или пульсировать. И тут нужно уже себя перебороть и заставлять несколько дней ходить босиком. По моему опыту, где-то на третий-пятый день ты привыкаешь к этому.

Но стоит тебе хотя бы на один день остановиться, походить в обуви — и все, твои суперспособности аннулируются. Все приходится начинать заново.

Мой эксперимент заключается в поиске ответа на вопрос, можно ли в нашей стране круглый год ходить босиком в условиях города. Я занимаюсь изучением возможностей тела.

Пока не могу сказать, что эксперимент у меня удался на сто процентов, потому что я хожу босиком до −7…−10 градусов. А потом обуваюсь. Но я уверен, что любой человек может натренироваться ходить босиком, однако не в первый год — слишком холодно.

При этом нужно соблюдать много условий, связанных со здоровьем. Нужно себя подготовить, чтобы не было так, что обычно зимой и летом вы болели, кутались, ходили в шубах, а потом вдруг решили: «О, буду ходить босиком!». Все должно быть постепенно, как и любая тренировка.

Эксперимент продолжается уже третий год. Я начал его 4 июня 2015 года, с того времени несколько раз приостанавливал и додумывал.

Вопрос в том, смогу ли я эту зиму отходить босиком при температуре -20 или все-таки человек в Беларуси сможет ходить босиком до определенной температуры в определенное время года и при определенных условиях.

Если у меня все получится, то буду ходить так всю свою жизнь, пока климат не изменится (улыбается). Иногда буду предлагать людям попробовать сделать то же самое, буду давать им теоретические знания и, может быть, вести семинары или лекции о здоровье.

Завершится эксперимент при условии, если я смогу даже при -25 ходить минимум 1 час по улице.

У меня были и другие эксперименты над собой

Некоторое время у меня был другой эксперимент: я ходил в килте и без трусов, как положено. За три месяца я понял, что трусы точно не нужны как минимум летом. Но я не могу сказать, что можно ходить без них круглый год.

Сейчас эксперимент отложен — килт в ремонте.

Или я сначала был вегетарианцем, а потом веганом — это тоже изначально были эксперименты, которые затем стали образом жизни.

Еще был эксперимент с сыроедением — он был неудачным. Нет, он не закончился плохо, но мне не хватило денег, чтобы его продолжать. Я не могу утверждать, что все люди могут есть сырую пищу, но я знаю, что все люди могут быть веганами (многие ученые это уже доказали), живя в Беларуси и посещая обычные магазины.

Есть знакомые, которые разделяют мои взгляды. Но это не мои последователи, а мои друзья, которые придерживаются такого же принципа. Мои знакомые хоть раз летом пробовали целый день ходить босиком, некоторые даже несколько дней. У всех были разные ощущения, но в целом людям это было интересно. Главное — желание пробовать и условия.

Почему меня не любят в минском метро

Я знаю, что есть такое правило (в метро нельзя ходить босиком. Недавно Лев получил за это штраф 2 базовые. — Прим. ред.). Но если уже говорить вообще о правилах, то в метро нельзя и в наушниках ходить, но сотни людей ходят — никто не делает им замечание. Поэтому если уже соблюдать правила, то по-настоящему — это первое.

А во-вторых, я считаю это правило абсолютно глупым и ничем не подкрепленным, так как объяснить, почему нельзя, мне так толком никто и не смог.

Поэтому и в метро я тоже хожу босиком. Это первое время я носил с собой шлепанцы или бахилы, а потом обнаглел и стал проходить босиком. Попасть в таком виде в метро несложно: я либо как-то пробегаю, либо быстро прохожу, мне пытаются сказать, что так нельзя, на что я отвечаю: «Мне все равно, вызывайте милицию».

Если выходит дежурный милиционер и спрашивает документы, я показываю паспорт, и обычно после этого меня отпускают.

Бывают разные случаи, конечно, когда меня задерживают, не пропускают или, наоборот, пропускают и т.д. Все это можно увидеть на моем канале в YouTube под названием «Метровские войны». Там больше 10 видео, где видно, что происходит на разных станциях.

Все зависит от ситуации: когда час пик — меня вообще не останавливают. Потому что большой поток людей и никто не смотрит. Да и просто не успевают заметить, как ты обут и во что ты одет.

Когда меня пытались задержать, я шел один и больше никого не было рядом, поэтому внимание было сосредоточено только на мне. И вот дальше все зависит от людей, которые меня останавливают. Здесь 50 на 50: первая половина пытается блюсти порядок, говоря мне, что так нельзя, не пустим, милицию вызовем. А вторая половина либо просто ничего не делает, либо говорит, что так нельзя. Я им отвечаю, что знаю, но всегда так хожу. И они такие: «Ну ладно».

Почему мне (не) нравится, когда меня фотографируют

Меня очень часто фотографируют в метро. Просто не всегда потом снимки выкладывают в Сеть. Раньше я такие фото даже коллекционировал, а потом как-то подзабил.

Некоторые молодые люди, когда подрастают, ищут себя, у них появляется телефон, они пытаются удивить людей — тогда в Сети появляется очередной мой снимок.

Иногда взрослые люди фотографируют меня не для того, чтобы выложить куда-то потом снимок, а для себя, чтобы показать домашним. Делают они это в основном тайком. Только процентов десять из таких подходят и спрашивают, можно ли сфотографировать, почему я хожу босиком.

Если такой подход, то я реагирую адекватно и разрешаю это сделать. Если фотографируют тайком, то я им всячески мешаю: фак выставляю или подхожу и заставляю удалять. Здесь очень многое зависит от настроения, от того, как выглядит человек, как он меня фотографирует.

Легко ли ходить босиком в Беларуси

Я много путешествую по Беларуси автостопом. Инфраструктура для босых людей в стране неплохая, но могла быть и лучше. Есть места, где все разбито, а ремонтом никто не занимается.

Я не очень люблю там ходить, но это не заставляет меня перейти на другую сторону дороги или пытаться как-то избегать этого места, улицы.

Я верю: если государство или люди одумаются, придут в себя и перестанут тратить деньги на военную технику и на войны, то смогут на эти деньги сделать такую инфраструктуру в городе, чтобы все смогли ходить босиком, как по ковру у себя дома.

А пока этого не произошло, можно прогуляться по парку Челюскинцев — я там несколько раз релаксировал. Рядом с Комсомольским озером есть много зон с травой. Мы с друзьями часто устраивали там пикники, и я без проблем и опаски ходил босиком.

Почему я называю себя Львом Толстым

Лев — уже настоящее имя, но при рождении было другое. В лет 14 я подумал: что-то не так, здесь какая-то подстава — и решил, что меня будут звать Лев. А чтобы удобнее было запоминать, добавил фамилию известного русского классика.

Во-первых, лев — это красивое животное, а во-вторых, мне нравится Толстой как писатель. Не скажу, что я прямо от него фанатею, но желание перечитать все его книги есть.

Кстати, Лев Толстой при жизни был вегетарианцем и ходил босиком. А еще я Лев Толстой потому, что все говорят, что он пишет долго и нудно, когда описывает природу. Я тоже так пишу. Очень долго и много говорю, когда мне задают какой-то вопрос. Привожу всякие примеры, ассоциации — и людям сложно со мной разговаривать, потому что им долго приходится меня слушать (смеется).