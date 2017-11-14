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ЕС готовит обширный черный список стран-офшоров

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  • 14.11.2017, 16:07
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Европейская комиссия отслеживает 92 страны.

В Европейской комиссии надеются, что в начале декабря 2017 года будет согласован черный список стран-офшоров, пишет rbc.ua.

Об этом во время выступления на заседании Европейского парламента заявил европейский комиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси в Twitter. "Мы должны ускорить работу, приняв список налоговых гаваней пятого декабря и правила налоговых посредников в течение шести месяцев", - сказал он. По его словам, сейчас в Европейском союзе отслеживают 92 страны. "Некоторые из них уже взяли на себя обязательство реформировать свое налоговое законодательство в соответствии с европейскими стандартами", - отметил он.

Согласно данным Boston Consulting Group, объемы средств в офшорах в абсолютных значениях выросли с 6 трлн долларов в 2005 году до 10 трлн долларов в 2016 году.


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