ЕС готовит обширный черный список стран-офшоров 1 14.11.2017, 16:07

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Европейская комиссия отслеживает 92 страны.

В Европейской комиссии надеются, что в начале декабря 2017 года будет согласован черный список стран-офшоров, пишет rbc.ua.

Об этом во время выступления на заседании Европейского парламента заявил европейский комиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси в Twitter. "Мы должны ускорить работу, приняв список налоговых гаваней пятого декабря и правила налоговых посредников в течение шести месяцев", - сказал он. По его словам, сейчас в Европейском союзе отслеживают 92 страны. "Некоторые из них уже взяли на себя обязательство реформировать свое налоговое законодательство в соответствии с европейскими стандартами", - отметил он.

Avec l’adoption des mesures sur la table, nous renforcerions notre bouclier anti-évasion. Il faut accélérer les travaux en adoptant la liste des paradis fiscaux le 5 décembre et les règles sur les intermédiaires fiscaux dans les six mois! #ParadisePapers https://t.co/5G8YMAGx8w — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 14 ноября 2017 г.

Согласно данным Boston Consulting Group, объемы средств в офшорах в абсолютных значениях выросли с 6 трлн долларов в 2005 году до 10 трлн долларов в 2016 году.