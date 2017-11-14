Сергей Жадан выступит на концерте «Солидарные с Беларусью» в Варшаве 14.11.2017, 16:15

Сергей Жадан

Концерт солидарности с Беларусью пройдет 22 ноября в клубе «Стодола», начало в 19:00.

В мероприятии примут участие TonqiXod и The Glitchhh из Беларуси, T/Aboret и Atom Heart из Варшавы, группа Сергея Жадана Żadan i Sobaki.

«Концерт в этом году проходит десятый раз. Мы решили отойти от предыдущих форматов, не привязывать события к каким-то датам или происшествиям. Стать более компактными и интересными для более широкой аудитории. Мы хотим, чтобы солидарность с Беларусью в первую очередь принимала образ заинтересованности белорусской музыкой, литературой, фильмом, инициативами неправительственных организаций и активных людей. Чтобы концерт не был дополнением к тому, что можно увидеть по телевизору или прочитать в газетах. Нынешний концерт в некотором смысле альтернатива к его предыдущим частям, эксперимент, и нам самим интересно, как его примет публика. Мы хотим меняться, пробовать новое и показывать новое», – рассказал belsat.eu организатор Евгений Тихонович.

Впервые организаторы проводят мероприятие в клубе, а не на открытом воздухе в центре польской столицы.

В рамках акции пройдет ряд сопроводительных культурных мероприятий – показы фильмов и концерты белорусских групп.

«Солидарные с Беларусью» проходит с 2006 года. Хэдлайнерами фестиваля в разные годы были Ляпис Трубецкой, Вопли Видоплясова, Крама, Рэха, Винсент, Дзецюкі.