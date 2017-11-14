Родственники солдата требуют расследовать еще одну смерть в Печах 10 14.11.2017, 16:52

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Белорусская общественность вскрывает все новые случаи дедовщины.

4 ноября стало известно еще об одном факте суицида в воинской части в Печах с нашим земляком, уроженцем Калинковичского района, рядовым солдатом Михаилом Бевзюком. Родной брат погибшего Юрий Бевзюк на приеме у правозащитника Леонида Судаленко рассказал подробности трагедии, произошедшей весной 2015 года. С помощью юриста в СК по Минской области направлено заявление на возбуждение уголовного дела уже по факту доведения молодого солдата до самоубийства, пишет «Гомельская весна».

19 марта 2015 года рядовой Михаил Бевзюк, обучающийся в Печах на наводчика БМП позвонил брату Юрию и попросил приехать к нему в ближайшие выходные. Солдат продиктовал необходимые вещи, которые нужно привезти. 20 марта Михаил позвонил еще раз и уточнил, не забыл ли брат на что-нибудь из списка запрошенных вещей. А утром 21 марта Юрию позвонили из части и спросили номер мамы, так как произошла "небольшая чрезвычайная ситуация - Михаил повесился".

Міхаіл Бевзюк, фота з сацыяльных сетак

«22 марта его привезли, была довольно прохладная погода, - вспоминает брат Михаила Бевзюка Юрий. - В дом мы его не заносили, не переодевали, так как его привезли позже, чем договаривались, и надо было уже хоронить. На нем было так много пудры, что когда к нему прикасались, все руки были в ней. Военные, которые его привезли, очень торопились, ссылаясь на то, что им нужно возвращаться в часть. Но в этот день шел снег. В определенный момент появилось солнце, растопило снег на его лице и вода смыла часть пудры около глаз - там был очень большой синяк. И снова военные начали торопить. Когда брата закапывали, они дали маме в руки конверт, там было около 10 млн. руб. и быстро уехали», - с мокрыми глазами рассказал о трагедии своей семьи Юрий Бевзюк.

Юрый Бевзюк, фота Леаніда Судаленкі

Правозащитник Леонид Судаленко говорит, что за последние два года это уже третий случай суицидов в учебке в Печах. - «Никто ведь не оспаривает того факта, что в белорусскую Армию призывают исключительно здоровых парней. И если на пятом месяце службы молодой здоровый солдат теряет, как об этом нас убеждает следствие рассудок и добровольно уходит из жизни, что происходит с его психикой за такой короткий промежуток времени», - задается вопросом юрист. Семья Бевзюков многодетная. Глава семьи умер в 2000 году, воспитанием пятерых детей занималась мать, работающая дояркой. В связи с последними фактами вокруг гибели в Печах рядового Коржича семья считает, что их солдата тоже сержанты могли довести до самоубийства.