Синоптики: Завтра будет до +6 градусов
- 14.11.2017, 17:00
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Прохладная погода с дождем и мокрым снегом ожидается 15 ноября.
Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).
Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный. Ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем - от нуля до плюс 6 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.