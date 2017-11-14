Памятник Костюшко в Беларуси будет выше, чем ожидалось 14.11.2017, 17:14

Тадеуш Костюшко

Скульптура белорусского национального героя появится в Меречевщине.

На сайте talaka.org проходил сбор средств на памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси. Инициатором этого проекта выступил известный журналист, Глеб Лободенко. Белорусы собрали деньги на памятник национальному герою. Глеб Лободенко рассказал в «Фейсбуке», как будет выглядеть памятник Костюшко, который установят на малой родине лидера восстания - в Меречевщине:

- Друзья! Последние новости о памятнике Костюшко. Сегодня хороший человек, которого зовут Юрий Картынник (к сожалению, не знаю его лично), перевел 3000 рублей на проект. Cпасибо! сейчас мы собрали 122% от первоначальной суммы сбора.

Посоветовавшись со скульптором Геником Лойко, мы еще на 20 см увеличили высоту памятника (общий вес при этом вырос на 60 кг от первоначального и общая стоимость проекта увеличилась на 2150$).

Сейчас высота памятника составит 220 см. Это, как вы понимаете, превышает реальный рост Костюшко, но абсолютно нормально для бронзовой фигуры, которая будет стоять на открытом пространстве, а не в городе.

Сейчас точно, как выражали сомнения некоторые, он не будет выглядеть слишком маленьким. Больше высоту памятника решено не увеличивать. Собранные сверх нужды деньги пойдут на благоустройство площадки под памятник, отчет будет дан всем жертвователям.

Памятник будет установлен на гранитный постамент высотой около 140-160 см. Выйдет величественно и достойно!

Геник Лойко почти доработал макет с учетом полученных от специалистов замечаний, в скором времени он должен пройти все необходимые процедуры согласования.

Еще раз низкий поклон всем, кто присоединился к этой инициативе и пожертвовал!

А это более 660 человек! их имена можно увидеть здесь: talaka.org.