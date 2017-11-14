«Трудимся день и ночь вахтовым методом без выходных по 12 часов» 1 14.11.2017, 17:23

2,465

Как идет строительство станции метро «Вокзальная» третьей линии метро.

Большую территорию между железнодорожным вокзалом и улицей Дружной опоясывает высокий забор — видны только краны. С путепровода напротив стройка как на ладони. Значительная часть будущей станции «Вокзальная» первого участка третьей линии уже перекрыта и засыпана. Строительно-монтажные работы на станции «Вокзальная» 3-й линии метро выполнены на 95%, пишет onliner.by.

— Все проходческие звенья, а их 4, по 15 человек в каждом, трудятся день и ночь вахтовым методом без выходных по 12 часов, — говорит заместитель начальника участка №6 первого тоннельного отряда Владимир Тузов. — У вспомогательного персонала, среди которого электрослесари, крановщики, инженерно-технические работники, служба механика — всего в общей сложности более 20 человек, смена длится 8 часов. Механизированный щит уже уложил 385 бетонных колец, каждое шириной 1,4 м. Суточную норму проходки он выдерживает, разработка правого тоннеля к «Юбилейке» идет без сбоев.

Параллельная проходка на этой заморской чудо-технике была для нас, по сути, дебютной. Обучались сами, а также при содействии французских специалистов. Геология в данном направлении знакомая и не столь проблемная, как в районе станции «Юбилейная площадь». Уже была плановая остановка механизированного комплекса для смены режущего инструмента, скоро предстоит еще одна. Протяженность правого тоннеля несколько короче соседнего и составляет 1597 м. Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, завершить его проходку ориентировочно планируем в мае. Затем «Алеся» будет демонтирована и возвращена на «Вокзальную».

На «Вокзальной» функционирует еще один проходческий комплекс — немеханизированный. Он осуществляет проходку в направлении одного из зданий БГУ на улице Бобруйской, 9. Длина этого пешеходного тоннеля — 252 м, осталось пройти лишь 20. Второй пешеходный тоннель на 170 м уже пройден. Подготовлено и основание для монтажа в нем траволатора.

На поверхности тоже кипит работа, наиболее интенсивно — в районе каркаса открытого вестибюля.

— Все конструкции «Вокзальной» находятся в стадии завершения, строительно-монтажные работы выполнены на 95%, — продолжает собеседник. — Возведены вестибюль, платформа, служебные помещения и распределительный зал — помещение, которое соединит пешеходные тоннели с первой линии на третью. Кирпичную кладку мы уже также завершили, причем собственными силами. На днях на станции приступила к работе бригада штукатуров из субподрядной организации. Позже субподрядчики проведут тут и чистовую отделку, по срокам она будет привязана к степени готовности остальных трех станций этой линии метро.

По его словам, «Вокзальная» — одно из самых сложных сооружений метрополитена. Потому что она фактически включает в себя три этажа: наземный вестибюль, пассажирскую платформу с тоннелями для электропоездов и на самом низком уровне — соединительные пешеходные тоннели с первой линией метро. В данном пересадочном станционном узле кроме эскалаторов будут установлены и траволаторы: один длиной 252 м, другой — 170 м. Пешеходы также смогут передвигаться в тоннелях и без помощи техники.

— Насколько мне известно, все оборудование этой станции и стройматериалы будут произведены в Беларуси. На всех объектах первой очереди 3-й линии подземки также предстоит провести монтаж и наладку сложного технологического оборудования, в том числе такой новинки, как защитные экраны на перронах, — подытожил Владимир Тузов.

Напомним, внутри «Вокзальная» будет выглядеть так: