Максим Винярский: Все знают характер Кулакова, его не остановить 14.11.2017, 17:47

Леонид Кулаков

Активист «Европейской Беларуси» просил наказать его арестом, но с Леонида Кулакова снова взимают штраф.

Суд Первомайского района Минска постановил, что активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков выплатит 920 рублей штрафа за участие в Марше рассерженных белорусов 2.0 21-го октября.

«Судили меня за мою гражданскую позицию, за то, что я посмел высказать вслух то, что думаю. Власти хотят, чтобы мы думали только на кухнях или в подворотнях обсуждали», – сказал «Белсату» Кулаков.

«Все знают характер Кулакова, его не остановить тем, что будет два штрафа, три штрафа, пять штрафов, то же самое касается и арестов», – говорит координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Леонид Кулаков отметил, что уже устал подсчитывать административные дела над ним: к ответственности за мирные протесты его привлекали минимум 10 раз.