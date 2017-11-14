Как выглядит новая клиника Лукашенко за €100 миллионов 3 14.11.2017, 17:59

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Сдача элитной клиники для чиновников намечена на 31 декабря.

В 2015 году по указу Лукашенко началось строительство нового медицинского центра (в народе — лечкомиссии) в Ждановичах. На возведение объекта «под ключ» потребовалось 100 млн евро и два года времени, пишет tut.by.

Клиника почти готова, ее сдача намечена на 31 декабря.

Площадь здания «Республиканского клинического медицинского центра» Управделами Лукашенко, согласно документам тендерных закупок, — 18 000 м². Тут будет стационар на 100 коек и поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену.