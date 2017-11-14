Польша и Швеция: ЕС должен быть открытым к расширению 14.11.2017, 18:15

Европейский Союз должен держать двери открытыми к потенциальному членству в блоке.

Об этом говорится в совместном материале министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и его шведской коллеги Маргот Вальстрём, опубликованном изданием EUobserver, пишет «Европейская правда».

Публикация под названием "Восточное партнерство ЕС нуждается в возрождении" посвящена предстоящему саммиту ВП, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Министры напоминают, что "Восточное партнерство" было инициировано Польшей и Швецией восемь лет назад и обозначило собой углубление сотрудничества ЕС с шестью ближайшими соседями.

Впрочем, несмотря на прошлые успехи, "Восточное партнерство" нуждается в возрождении и должно быть больше ориентированным на потребности людей, убеждены Ващиковский и Вальстрём.

Дипломаты отмечают взаимной ответственности стран-партнеров за выполнение своих целей и приоритетов и подчеркивают - те, кто заявляют о более высоких амбициях, должны выполнять реформы, которые они обязались провести.

"Польша и Швеция, как и раньше, преданны идее "Восточного партнерства". И, как всегда подчеркивали Швеция и Польша, двери должны оставаться открытыми для возможного членства тех стран, которые действительно проведут изменения", - отмечают дипломаты.