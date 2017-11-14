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Названы лучшие города для путешествий в 2018 году

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  • 14.11.2017, 18:28
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Возглавила десятку самых привлекательных точек испанская Севилья.

Эксперты издания Lonely Planet назвали ТОП-10 городов для путешествий в 2018 году. На первом месте оказалась испанская Севилья, которая обещает стать самым популярным для посещения городом из-за организации Премии Европейской киноакадемии, пишет korrespondent.net.

На втором месте оказался американский Детройт, а замкнула тройку лидеров австралийская Канберра.

Также в десятку включены Гамбург (Германия), Гаосюн (Тайвань), Антверпен (Бельгия), Матера (Италия), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), а также Гуанахуато (Мексика) и Осло (Норвегия).

Детройт, США

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