Премьер Испании обещает победить сепаратистов на выборах в Каталонии 14.11.2017, 18:10

Мариано Рахой

Фото: telegraf-EPA

Мариано Рахой призвал сторонников единства Испании к активному участию в выборах.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что надеется победить сепаратистов на выборах Каталонии, и призвал избирателей активно голосовать на участках, пишет «Европейская правда».

"Мы будем работать так, чтобы группы за независимость не победили", - сказал Рахой.

Премьер призвал к "массовому участию" избирателей и отметил, что для задержанных должностных лиц нет запрета для участия в выборах, но они "должны уважать закон".

"Все они могут работать в качестве кандидатов, поскольку суд не объявлял их неприемлемыми", - сказал он.

Но он обвинил отстраненных каталонских чиновников в том, что они себя "политически делегимитизировали" после того, как "обманывали граждан Каталонии, требуя независимости".

На выборах 2015 года "Народная партия", которую возглавляет Рахой, заняла в Каталонии лишь пятое место.

Как известно, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. В тот же день Испания применила статью 155 Конституции, введя прямое управление в регион.

Политиков, причастных к провозглашению независимости, обвинили в мятеже, неповиновении правительству, злоупотреблении государственными средствам.

Часть лидеров Каталонии во главе с отстраненным главой правительства Карлесом Пучдемоном находится в Бельгии, часть - под арестом или отпущена под залог.